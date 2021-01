NBA. Po raz pierwszy w sezonie odwołano cztery kolejne mecze jednej ekipy

Po raz pierwszy w sezonie władze koszykarskiej ligi NBA zdecydowały się na odwołanie z powodu koronawirusa czterech meczów z rzędu jednej ekipy - Memphis Grizzlies. To nowy scenariusz w strategii walki z COVID-19 mający na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń - poinformował ESPN.

W przypadku Memphis nie tylko odwołano spotkania, ale zakazano także treningów.

Do tej pory przełożono już 20 meczów NBA. W ostatnim tygodniu (licząc od środy do środy) zdiagnozowano 11 pozytywnych wyników u zawodników na 502 przeprowadzone testy.



Taktyka NBA w walce z wirusem była do tej pory bardziej liberalna - izolowano zakażonych graczy i pozwalano zespołom rywalizować, jeśli miały w składach ośmiu zdrowych graczy. Teraz próbuje się zdusić potencjalne zagrożenie zakażeniami w zarodku, idąc śladem władz NFL.



W Memphis na oficjalnej liście zawodników izolowanych jest tylko Litwin Jonas Valanciunas.



Koszykarze Grizzlies rozegrali ostatni mecz 18 stycznia. Nie odbędą się ich dwa pojedynki z Portland Trail Blazers (wyjazd) i dwa z Sacramento Kings (w domu). Najbliższe spotkanie figurujące w kalendarzu "Niedźwiadki" powinny rozegrać 27 stycznia przeciw Chicago Bulls.

