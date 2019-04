NBA. Pistons uzupełnili grono uczestników fazy play off

Ostatniego dnia zasadniczej części sezonu 2018/19 ligi NBA koszykarze Detroit Pistons uzupełnili grono uczestników fazy play off. W środę pokonali na wyjeździe najsłabszą drużynę rozgrywek New York Knicks 115:89.

Pistons od samego początku grali bardzo dobrze. Choć w ich składzie zabrakło kontuzjowanego Blake'a Griffina, to już po pierwszej kwarcie prowadzili 36:22. W drugiej części gry przewagę powiększyli o kolejne dziesięć punktów i do końca kontrolowali przebieg gry.

"Wiedzieliśmy jaka jest stawka, wiedzieliśmy, że rywale będą próbowali zrujnować nam sezon, dlatego od pierwszej minuty ciężko pracowaliśmy" - powiedział Andrew Drummond, który spotkanie zakończył z dorobkiem 20 punktów i 18 zbiórek.

Rezerwowy Luke Kennard dołożył 27 pkt, a Reggie Jackson 21.

Pistons w play off wystąpią dopiero po raz drugi w ostatnich dziesięciu sezonach.

"Budujemy coś wyjątkowego. Ten awans to dopiero pierwszy krok, jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być" - powiedział trener "Tłoków" Dwane Casey.

W środę swoje ostatnie mecze rozegrali Niemiec Dirk Nowitzki z Dallas Mavericks oraz Dwyane Wade z Miami Heat, którzy dzień wcześniej poinformowali o przejściu na sportową emeryturę.

Nowitzki uzyskał 20 pkt i 10 zbiórek, ale jego zespół przegrał na wyjeździe z San Antonio Spurs 94:105. Przed spotkaniem w hali wyemitowano 90-sekundowy film upamiętniający jego karierę, ale później rywale nie mieli już litości.

"Przez 20, 30 sekund filmu jakoś się trzymałem, ale potem już potrafiłem powstrzymać łez. To, że pokazali fragmenty meczów, w których ich pokonaliśmy było niesamowite. Nasza rywalizacja w 2006 roku należy do moich najbardziej niesamowitych doświadczeń" - przyznał Niemiec.

Spurs do wygranej poprowadził LaMarcus Aldridge, który miał 34 pkt i 16 zbiórek. Dzięki zwycięstwu "Ostrogi" zajęły siódme miejsce w Konferencji Zachodniej i w pierwszej rundzie play off uniknęli gry z broniącymi tytułu Golden State Warriors. Czeka ich za to rywalizacja z Denver Nuggets.

W wielkim style z NBA pożegnał się Wade. 37-latek uzyskał piąte w karierze tzw. triple-double, na które złożyło się 25 pkt, 11 zbiórek i 10 asyst. Podobnie jednak jak w przypadku Nowitzkiego jego zespół doznał porażki - na wyjeździe z Brooklyn Nets 94:113.

"Przed meczem miałem wrażenie, że wszyscy oczekują iż zdobędę 60 punktów. Cóż, postawiłem sobie trochę łatwiejszy cel, czyli triple-double i cieszę się, że udało się go zrealizować" - przyznał Wade.

Początek fazy play off zaplanowano na sobotę. Warriors walkę o trzeci tytuł z rzędu rozpoczną z ostatnim klubem Marcina Gortata - Los Angeles Clippers.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 134:135

Brooklyn Nets - Miami Heat 113:94

Charlotte Hornets - Orlando Magic 114:122

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 99:95

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 143:137 (po dogr.)

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 132:117

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 116:127

New York Knicks - Detroit Pistons 89:115

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 125:109

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 136:131

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 105:94

Tabele końcowe sezonu zasadniczego 2018/19:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1.y-Toronto 58 24 .707

2.x-Philadelphia 51 31 .622

3.x-Boston 49 33 .598

4.x-Brooklyn 42 40 .512

5. New York 17 65 .207

CENTRAL DIVISION

1.z-Milwaukee 60 22 .732

2.x-Indiana 48 34 .585

3.x-Detroit 41 41 .500

4. Chicago 22 60 .268

5. Cleveland 19 63 .232

SOUTHEAST DIVISION

1.y-Orlando 42 40 .512

2. Charlotte 39 43 .476

3. Miami 39 43 .476

4. Washington 32 50 .390

5. Atlanta 29 53 .354

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1.y-Denver 54 28 .659

2.x-Portland 53 29 .646

3.x-Utah 50 32 .610

4.x-Oklahoma City 49 33 .598

5. Minnesota 36 46 .439

PACIFIC DIVISION

1.z-Golden State 57 25 .695

2.x-LA Clippers 48 34 .585

3. Sacramento 39 43 .476

4. LA Lakers 37 45 .451

5. Phoenix 19 63 .232

SOUTHWEST DIVISION

1.y-Houston 53 29 .646

2.x-San Antonio 48 34 .585

3. Memphis 33 49 .402

4. New Orleans 33 49 .402

5. Dallas 33 49 .402

x - udział w play off

y - pierwsze miejsce w dywizji

z - zwycięzca konferencji