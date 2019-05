NBA. Pięciu graczy pierwszego wyboru w drafcie najlepszymi debiutantami

Cała piątka koszykarzy pierwszego wyboru w drafcie znalazła się w zestawieniu najlepszych debiutantów w tym sezonie ligi NBA. To pierwsza taka sytuacja od sezonu 1984/85.

Zdjęcie Deandre Ayton /AFP

W pierwszym wyborze w drafcie Deandre Ayton trafił do Phoenix Suns, Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies, Marvin Bagley do Sacramento Kings, Luka Donczić do Dallas Mavericks i Trae Young do Atlanty Hawks.

Dwaj ostatni, którymi kluby zamieniły się w drafcie, zdobyli maksymalną liczbę głosów - po 200. Przy pozostałych nie było już takiej jednomyślności: Ayton (195), Jackson Jr. (159), Bagley (156).



O tytuł najlepszego debiutanta rywalizują Donczić i Ayton. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec czerwca w Los Angeles.

To pierwszy raz od sezonu 1984-85, kiedy pięciu zawodników wybieranych w pierwszej serii, znalazło się w gronie najlepszych debiutantów. W tamtym sezonie takimi koszykarzami byli Hakeem Olajuwon, Sam Bowie, Michael Jordan, Sam Perkins i Charles Barkley.