Bohaterem w ekipie gospodarzy był Chris Paul. 36-letni zawodnik w pierwszej kwarcie nie zdobył żadnego punktu, ale w trzeciej rzucił 16, a w sumie zakończył spotkanie z 32 "oczkami" i dziewięcioma asystami.



Poza tym został dopiero trzecim koszykarzem, który w wieku 36 lat rzucił w finale NBA co najmniej 30 punktów. Wcześniej tego dokonali - Kareem Abdul-Jabbar i Tim Duncan.



Paul został także pierwszym debiutantem w finale NBA od Michaela Jordana w 1991 roku, który zdobył co najmniej 30 punktów i zaliczył osiem asyst.



Obrońca "Słońc" rzucił 10 z 12 punktów dla zespołu w końcówce trzeciej kwarty, kiedy gospodarze powiększyli prowadzenie z 74:62 na 86:68.



Co prawda Bucks na 7.16 przed końcem zmniejszyli przewagę rywala do tylko siedmiu punktów (94:101), ale to było wszystko.



Devin Booker rzucił 27 punktów, zebrał sześć piłek i zaliczył trzy asysty, a Deandre Ayton zdobył 22 "oczka" i miał aż 19 zbiórek dla Suns.



W ekipie "Kozłów" Giannis Antetokounmpo, który wrócił niespodziewanie do gry po kontuzji z finału Konferencji Wschodniej, gdzie opuścił dwa ostatnie mecze, rzucił 20 punktów i zebrał 17 piłek w ciągu 35 minut. Khris Middleton dodał 29 "oczek", a Brook Lopez 17.



Drugi mecz finału NBA w czwartek, ponownie w Phoenix.



Finał NBA:

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 118:105

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Suns

