NBA. Pau Gasol zakończył sezon przez kontuzję

Hiszpan Pau Gasol, dwukrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers (2009, 2010), nie zagra do końca rundy play off ligi NBA z powodu kontuzji lewej stopy. Jego zespół Milwaukee Bucks jest już w finale Konferencji Wschodniej po tym jak wygrał z Boston Celtics 4-1.

Zdjęcie Pau Gasol

Gasol, który na początku stycznia przeszedł z San Antonio Spurs do Milwaukee, doznał zmęczeniowego złamania kości stopy i musiał się poddać operacji, co wyklucza go z gry w najbliższych tygodniach - podał portal espn.com powołując się na oficjalne oświadczenie klubu.

38-letni Hiszpan nie występował na parkietach NBA od 10 marca. W tym sezonie kłopoty zdrowotne spowodowały, że uzyskał najniższe średnie w karierze - tylko 3,9 pkt i 4,6 zbiórek.

Bucks, sprowadzając do zespołu doświadczonego Gasola, liczyły na jego pomoc w budowaniu siły zespołu, przede wszystkim mentalnej, w fazie play off.

Drużyna Milwaukee zmierzy się w finale konferencji ze zwycięzcą pary Toronto Raptors - Philadelphia 76ers (3-3). Decydujący mecz odbędzie się w niedzielę w Kanadzie.