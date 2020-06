- Jestem smutny, głęboko zraniony i czuję również wściekłość. Widzę i odczuwam ból oraz oburzenie wszystkich - napisał po tragicznej śmierci George'a Floyda, legendarny koszykarz NBA - Michael Jordan. Swoje oświadczenia wydali również przedstawiciele innych drużyn koszykarskich oraz mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton.

George Floyd zginął w wyniku brutalnej interwencji policji. 46-letni mężczyzna został zatrzymany za próbę płatności fałszywym czekiem w sklepie.



Zdarzenie wywołało falę protestów protestów na terenie Stanów Zjednoczonych i nadal jest głównym tematem poruszanym przez amerykańskie media. Początkowo policja informowała o nieszczęśliwym wypadku, jednak nagranie z zajścia rzuciło na sprawę zupełnie inne światło.



Policjant przyduszał bowiem mężczyznę kolanem do ziemi. Interweniujący Derek Chauvin został już zwolniony ze służby, lecz wydarzenie ożywiło dyskusję na temat rasizmu w USA.



Do sprawy odnieśli się już piłkarz PSG Kylian Mbappe czy francuski tenisista Yannick Noah. Swoje oświadczenie wydał również legendarny zawodnik NBA i bohater głośnego serialu platformy Netflix "The Last Dance" - Michael Jordan.