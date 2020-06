W wieku 74 lat zmarł Wes Unseld, niegdyś znakomity koszykarz NBA i członek Koszykarskiej Galerii Sław, któremu miejsce w historii zapewnił niespotykany wyczyn. Już w debiutanckim sezonie w najbardziej elitarnej lidze świata otrzymał tytuł MVP rozgrywek.

Takim samym wyczynem, jak ten Unselda z 1969 roku, może poszczyć się jedynie legendarny heros NBA, Wilt Chamberlain. Naturalnie w tym samym sezonie Wes został także najlepszym debiutantem ligi.



Najcenniejszy skalp w karierze zdobył w 1978 roku, gdy sięgnął po tytuł mistrza NBA, a indywidualnie otrzymał nagrodę MVP finałów.



Życie boleśnie go doświadczyło, bowiem w ostatnich latach borykał się z notorycznymi problemami zdrowotnymi. Niedawno zachorował na zapalenie płuc.

W opublikowanym oświadczeniu rodzina wspomina Unselda, jako człowieka niezwykle familijnego, który "upajał się przebywaniem ze swoimi najbliższymi".



Do NBA został wybrany w drafcie w 1968 roku. Trafił z numerem 2 do zespołu Baltimore Bullets, który później przeniósł się do Waszyngtonu, a obecnie jest znany pod nazwą Washington Wizards.