​Trener koszykarzy Phoenix Suns Monty Williams został uznany za najlepszego szkoleniowca sezonu zasadniczego 2020/21 przez członków Stowarzyszenia Trenerów NBA. Głosy oddało 30 szkoleniowców najlepszej koszykarskiej ligi świata.

Patronem nagrody jest były dyrektor wykonawczy Michael Goldberg, który zmarł w 2017 roku.

Zespół Phoenix zakończył sezon regularny z bilansem 51-21, co dało mu drugie miejsce w Konferencji Zachodniej i pierwsze w Pacific Division.

"Mam ogromny szacunek i podziw wobec wszystkich szkoleniowców ligi. To, że zostałem przez nich wybrany traktuję jako niesamowity zaszczyt. Każdy trener w NBA poświęca mnóstwo czasu i zaangażowania, by udoskonalać drużyny i kluby, dlatego przyjmuję wyróżnienie z wielką pokorą" - powiedział Williams.

"Słońca" są piątym klubem w historii, który poprawił bilans, w porównaniu do minionego sezonu, co najmniej o 15 wygranych. Phoenix wygrali 17 meczów więcej niż w poprzednich rozgrywkach.

"To nagroda dla całej organizacji. Jest efektem pracy wykonywanej codziennie przez zawodników, sztab trenerski i klub pod przewodnictwem Jamesa Jonesa i Roberta Sarvera. To był wyjątkowy rok pod względem wyzwań i jestem wdzięczny za niesamowitego ducha, z jakim nasi gracze i pracownicy każdego dnia podchodzili do tego wyjątkowego sezonu. Wszystko się liczy" - dodał Williams.