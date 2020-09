Koszykarze Milwaukee Bucks pokonali po dogrywce Miami Heat 118:115 w meczu 2. rundy fazy play off NBA. Sytuacja najlepszej drużyny sezonu zasadniczego wciąż jest jednak trudna. W rywalizacji do czterech zwycięstw to Heat prowadzą 3-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Wojciech Kamiński dla Interii: Chcemy, żeby Michał Sokołowski z nami został. Wideo TV Interia

Spotkanie dla Bucks zaczęło się źle. Już w pierwszej kwarcie przegrywali różnicą 12 punktów, a na początku drugiej części gry parkiet musiał opuścić Grek Giannis Antetokounmpo. Lider "Kozłów" doznał urazu prawego stawu skokowego.

Reklama

Pod nieobecność Antetokounmpo ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Khris Middleton. W całym meczu uzyskał ich 36, a także miał po osiem asyst i zbiórek.



"Po prostu musimy cały czas walczyć. Dziś cały zespół dał z siebie wszystko" - powiedział Middleton.



Do dogrywki doprowadził Donte DiVincenzo. Rezerwowy Bucks na 1,9 s przed końcem czwartej kwarty i przy jednopunktowym prowadzeniu Heat wykonywał dwa rzuty wolne. Pierwszy spudłował, ale druga próba była celna.



Natomiast w dodatkowej części gry kluczowy był rzut "za trzy" Middletona na 6,9 s przed ostatnią syreną. Po nim Bucks prowadzili 116:112.



W ekipie Heat najlepszy był Bam Adebayo. Zdobył 26 pkt trafiając 10 z 13 rzutów z gry, a także miał 12 zbiórek i osiem asyst. Słabiej niż w poprzednich meczach zagrał natomiast Jimmy Butler - 17 pkt przy skuteczności 6/15.



To była dopiero pierwsza porażka Heat w tegorocznej fazie play off. W pierwszej rundzie wyeliminowali Indiana Pacers 4-0.



Kolejny mecz zaplanowano na wtorek. Na razie nie wiadomo, czy Antetokounmpo będzie zdolny do gry.



Jeszcze żadnej drużynie w historii NBA nie udało się wygrać serii, jeśli zaczęła ją od trzech porażek.



Remis 1-1 jest natomiast w rywalizacji Los Angeles Lakers - Houston Rockets. Minionej nocy "Jeziorowcy" wygrali 119:107, a do zwycięstwa poprowadził ich duet Anthony Davis (34 pkt i 10 zbiórek) - LeBron James (28 pkt, 11 zbiórek, dziewięć asyst i cztery przechwyty).



"Po prostu wprowadziliśmy poprawki po porażce w pierwszym spotkaniu" - powiedział James.



Wśród pokonanych najlepszy był James Harden - 27 pkt.



Kolejne spotkanie w tej serii także odbędzie się we wtorek.

Wyniki niedzielnych meczów 2. rundy fazy play off NBA:

Konferencja Wschodnia



Milwaukee Bucks - Miami Heat 118:115 (po dogrywce)



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Heat.



Konferencja Zachodnia



Los Angeles Lakers - Houston Rockets 117:109



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1.