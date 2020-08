NBA. Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers odrobili straty

Dwa zespoły, które przegrały swoje pierwsze mecze - Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers odrobiły straty, wygrały drugie pojedynki i stan rywalizacji do czterech zwycięstw wynosi teraz 1:1.

"Jeziorowcy" zdecydowanie pokonali 111:98 Portland Trail Blazers, w trzech pierwszych kwartach rywale z Portland zdołali rzucić tylko 58 pkt.

W ekipie gospodarzy wyróżnił się Anthony Davis, zdobył 31 pkt i zanotował 11 zbiórek. W porównaniu z pierwszym meczem poprawił się Kentavious Caldwell-Pope, uzyskał 16 pkt, na sześć oddanych rzutów z dystansu cztery trafił.



Tym razem słabiej wypadł LeBron James, jego dorobek w tym spotkaniu to tylko 10 pkt, 6 zbiórek, 7 asyst i 6 strat.



W ekipie gości najlepiej zaprezentował się Damian Lillard, zdobywca 18 pkt. Ale doznał kontuzji palców i musiał zejść z parkietu.



Ekipa z Milwaukee pokonała u siebie 111:96 Orlando Magic i także doprowadziła do remisu 1:1 w rywalizacji do czterech zwycięstw.



Gospodarze mieli poważne problemy z powstrzymaniem Nikoli Vucevicia, zdobywcy 32 pkt, ale inni rywale już takiej skuteczności nie prezentowali.



W ekipie zwycięzców brylował Grek Giannis Antetokounmpo, który osiągnął 28 pkt i miał 20 zbiórek. 20 pkt rzucił Brook Lopez, a 15 pkt Pat Connaughton.



Houston Rockets pokonali Oklahoma City Thunder 111:98 (taki sam wynik był w meczu "Jeziorowców) i prowadzą już 2:0 w rywalizacji do czterech wygranych.



Najlepszy w zespole "Rakiet" był James Harden, zdobywca 21 pkt. W ekipie rywali 31 pkt rzucił Shai Gilgeous-Alexander, ale to nie miało wpływu na wynik.



Miami Heat pokonali 109:100 Indiana Pacers. Duży udział w tym miał Duncan Robinson, który trafił siedem z ośmiu rzutów za trzy punkty, a w sumie na swoje konto zapisał 24 pkt.



Od restartu rozgrywek wszystkie spotkania odbywają się w zamkniętym ośrodku Disney World pod Orlando.



Mistrz sezonu 2019/20 ma być znany najpóźniej 13 października, na ten dzień zaplanowano ewentualny siódmy mecz wielkiego finału.

Wyniki czwartkowych meczów pierwszej rundy play off NBA:

Konferencja Wschodnia



Miami Heat - Indiana Pacers 109:100



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Heat.



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 111:98



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Rockets.



Milwaukee Bucks - Orlando Magic 111:96



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1.



Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 111:98



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1.