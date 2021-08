NBA. Mike Budenholzer z nowym kontraktem w Bucks

NBA

Za oceanem wydarzyło się coś, co można określić mianem więcej niż oczywistego - Mike Budenholzer, człowiek, który doprowadził Bucks do pierwszego od 50 lat mistrzostwa, przedłużył swoją umowę z drużyną. "Bud", jak podaje dziennikarz Adrian Wojnarowski z ESPN, będzie trenerem "Kozłów" przez dodatkowe trzy lata, do końca sezonu 2024/2025.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Kibice Milwaukee Bucks tłumnie świętują tytuł po 50 latach. Wideo © 2021 Associated Press