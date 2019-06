Legendarny koszykarz Michael Jordan, obecnie właściciel klubu ligi NBA Charlotte Hornets, przekazał 1,1 mln dolarów szkole średniej w Wilmington w stanie Karolina Północna, którą ukończył w 1981 roku - poinformował jeden z portali tego wschodniego stanu USA.

To nie jedyna donacja sześciokrotnego mistrza NBA z Chicago Bulls dla Laney High School Wilmington. We wrześniu 2018 r. wspierał ją finansowo, po tym jak tę część Karoliny Północnej nawiedził huragan Florence.

Ostatnio do zespołów szkolnych trafiło 50 par butów słynnego modelu Air Jordans - poinformował amerykański portal abc11.com.

Jordan był zawodnikiem drużyny tej szkoły przez dwa lata i zdobywał w rozgrywkach średnio powyżej 25 pkt. Z Wilmington trafił do uniwersytetu North Carolina, a następnie w drafcie do NBA w 1984 r. został wybrany z numerem 3 przez Bulls.

Po przejściu niszczycielskiego tornada Jordan wspomógł rodzinne Wilmington kwotą 2 mln dolarów, a kolejne dwa - po milionie dla każdej organizacji - ofiarował amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi i fundacji "For The Carolinas' Hurricane Florence Response Fund.

Ze stanu Karolina Północna pochodzi rodzina fenomenalnego koszykarza, sześciokrotnego mistrza NBA (1991-1993 i 1996-1998) i złotego medalisty igrzysk w 1984 i 1992 roku. Urodzony w Nowym Jorku Jordan wychowywał się w Wilmington i uczył się w tamtejszej szkole. W tym stanie nadal mieszkają jego krewni.

Jordan znany jest z wspierania różnych akcji i inicjatyw charytatywnych. W październiku 2017 roku przekazał siedem milionów dolarów na budowę placówek medycznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Charlotte. Była to największa kwota, jaką podarował na cele charytatywne. Donacja przeznaczona została na budowę dwóch klinik, które mają zostać otwarte w 2020 roku.





