Koszykarze Miami Heat po raz pierwszy od 2014 roku awansowali do finału Konferencji Wschodniej. W rywalizacji z Milwaukee Bucks "Żar" zwyciężył 4-1, a wtorkowe spotkanie wygrał 103:94.

"Kozły", najlepszy zespół NBA po sezonie zasadniczym, nie poradziły sobie bez największej gwiazdy - Giannisa Antetokounmpo, który jest kontuzjowany.

- Ten awans wiele dla nas znaczy, ale nie jest naszym celem. Chcemy sięgnąć po mistrzostwo i na tym się koncentrujemy. Kolejne mecze będą znacznie cięższe niż dotychczasowe, ale jesteśmy na to gotowi - podkreślił skrzydłowy Heat Jimmy Butler.

Heat zaprezentował niezwykle zespołową grę. Aż sześciu ich zawodników zanotowało dorobek między 12 a 17 punktów. Wśród pokonanych najlepszy był Khris Middleton - 23 pkt.

"Żar" do play-off przystąpił jako piąta drużyna sezonu zasadniczego w Konferencji Wschodniej. Są najniżej rozstawioną ekipą, która dotarła do jej finału od 1999 roku, kiedy z "ósemką" grali w nim New York Knicks.

W finale na Wschodzie Heat zmierzy się z broniącymi trofeum Toronto Raptors albo Boston Celtics. Ci drudzy prowadzą 3-2.

Z kolei na Zachodzie Los Angeles Lakers wygrywają z Houston Rockets 2-1 w serii. Do triumfu w meczu numer trzy 112:102 najbardziej przyczynił się LeBron James, rzucając 36 punktów. Zawodnik "Jeziorowców" został tym samym najbardziej zwycięskim graczem NBA w play-off. Odniósł bowiem już 162. wygraną! Dokonał tego w barwach trzech klubów, czyli także Cleveland Cavaliers i Heat.



Od wznowienia sezonu, przerwanego ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie spotkania ligi NBA odbywają się w zamkniętym ośrodku Disney World pod Orlando na Florydzie.

Wyniki wtorkowych meczów 2. rundy fazy play-off NBA:

Konferencja Wschodnia

Milwaukee Bucks - Miami Heat 94:103

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Heat wygrali 4-1)

Konferencja Zachodnia

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 112:102

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Lakers)

Zawodnicy z największą liczbą wygranych meczów w play-off:

1. LeBron James 162

2. Derek Fisher 161

3. Tim Duncan 157

4. Robert Horry 155

5. Kareem Abdul-Jabbar 154

6. Tony Parker 137

7. Scottie Pippen 136

8. Kobe Bryant, Manu Ginobili 135

10. Shaquille O'Neal 129