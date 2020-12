Koszykarze Miami Heat pokonali na własnym parkiecie New Orleans Pelicans 111:98 w pierwszym z pięciu meczów NBA w Boże Narodzenie 2020.

Początek spotkania należał do przyjezdnych, ale zawodnicy "Żaru" jeszcze w pierwszej kwarcie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końca spotkaniu.

Koszykarze "Pelikanów" zmniejszali przewagę punktową rywali, ale nigdy nie zbliżyli się na tyle, by móc odwrócić losy pojedynku.



Najwięcej punktów dla Heat zdobył Duncan Robinson (23), który siedem razy na 13 prób trafił za trzy punkty. W pierwszej połowie obrońca zespołu z Miami popisał się fantastyczną skutecznością tym elemencie (6 na 8 prób), co jest rekordem celnych "trójek" w ciągu dwóch kwart w bożonarodzeniowym meczu.



18 punktów dodał Goran Dragić, który zaliczył także dziewięć asysty, a 17 "oczek" dołożył Bam Adebayo.



W ekipie "Pelikanów" liderami punktowymi byli Zion Williamson (32), który zebrał także 14 piłek, i Brandon Ingram (28). Ten drugi przed rokiem w Boże Narodzenie również trafił siedem razy zza łuku w ciągu 48 minut, które to osiągnięcie w piątek wyrównał D. Robinson.

