W połowie kwietnia kibice Brooklyn Nets przeżyli niemały szok - LaMarcus Aldridge, nieco ponad dwa tygodnie od dołączenia do drużyny, ogłosił zakończenie sportowej kariery. Koszykarz miał wówczas co prawda już 35 lat na karku, ale wcześniej nic nie wskazywało na to, by miał przechodzić na emeryturę. Aldridge'a dotknęły jednak problemy zdrowotne, które nieźle go przestraszyły.

LaMarcus Aldridge zakończył karierę przez problemy z sercem. Powrócił jednak do gry

W oficjalnym oświadczeniu, opublikowanym dokładnie 15 kwietnia 2021 roku, zawodnik stwierdził, że podczas spotkania Nets z Los Angeles Lakers odczuwał kłopoty związane z nieregularną pracą swojego serca. Po zakończeniu meczu objawy te nasiliły się, przez co Aldridge podjął bardzo trudną dla siebie, ale zrozumiałą i odpowiedzialną decyzję, by już nigdy więcej nie wyjść na parkiet.



"Przez 15 lat stawiałem na pierwszym miejscu koszykówkę, teraz przyszedł czas, aby na tym miejscu postawić zdrowie oraz rodzinę" - stwierdził wówczas gracz, który dodał, że problemy z rytmem serca stanowiły jedno z najstraszniejszych doświadczeń w jego życiu. Długo jednak nie wytrzymał bez swojej ukochanej dyscypliny.



LaMarcus Aldridge wrócił do Nets z początkiem września po tym, jak zasięgnął opinii lekarzy i upewnił się, że jest w stu procentach zdolny do współzawodnictwa w profesjonalnej koszykówce. Od tego czasu zaliczył kilka całkiem udanych spotkań, do których można zaliczyć m.in. ostatni mecz Nets - z Indiana Pacers.



NBA. LaMarcus Aldridge w meczu z Pacers przeszedł do historii

Ekipa z Brooklynu wygrała 105-98, a Aldridge zdobył łącznie 21 punktów, notując przy okazji osiem zbiórek. Obok Hardena i Duranta był najlepszym pod względem punktowym graczem Nets w tej potyczce, ale najważniejsza była w jego przypadku inna kwestia - 36-latek właśnie przekroczył barierę 20 tys. punktów zdobytych w całej karierze.



Ten wyczyn sprawia, że dołączył on do całkiem elitarnego grona - jest, jak wylicza serwis nba.com, 48 graczem w historii ligi, który "dobił" do tego poziomu. Aldridge to ponadto jeden z zaledwie siedmiu wciąż aktywnych graczy, którzy osiągnęli 20 tys. pkt. Oprócz niego w tej grupie znajdują się LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook i Chris Paul.



Aldridge przez lata był związany z Blazers i Spurs

Silny skrzydłowy został wybrany w drafcie 2006 przez Chicago Bulls, ale praktycznie natychmiast dołączył do Portland Trail Blazers. W zespole tym grał do 2015 roku, by przenieść się wówczas do San Antonio Spurs. "Ostrogi" oddały go do Nets pod koniec marca bieżącego roku.



Aldridge ma na swoim koncie siedem występów w NBA All-Star Game. Koszykarz brał udział w Meczu Gwiazd w latach 2012-2016 a także w 2018 i 2019 roku.

Zdjęcie LaMarcus Aldridge wrócił z emerytury i osiągnął milowy krok w swojej karierze / Mike Stobe / Contributor / Getty Images

PaCze