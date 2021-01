NBA - media: Harden nie zagra już dla Rockets, czeka na transfer

Decyzją władz Houston Rockets i trenera Stephena Silasa gwiazda ligi NBA James Harden nie będzie grać dłużej w zespole, ani uczestniczyć w treningach - podał portal ESPN.com. To reakcja na słowa koszykarza po porażce z LA Lakers (100:117). Zawodnik czeka na transfer.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Legia. Dariusz Wyka dla Interii: Po cichu marzymy o medalu. Wideo TV Interia

31-letni Harden, który od dłuższego czasu pokazywał swoim zachowaniem, że nie po drodze mu z obecnym klubem, powiedział po przegranym wtorkowym spotkaniu z mistrzami z Los Angeles, że jego "zespół nie jest wystarczająco dobry".

Reklama

Jasna deklaracja trenera Silasa na jego słowa zdaje się przesądzać przyszłość Hardena, zawodnika, który był trzykrotnie najskuteczniejszym graczem sezonu zasadniczego, a barwy "Rakiet" reprezentował od 2012 r.

"Czujemy, że najlepszym rozwiązaniem dla drużyny i jednocześnie dla Jamesa, jest, by nie przychodził na trening" - powiedział szkoleniowiec, który objął zespół z Teksasu 30 października.

Według dziennikarzy ESPN władze Houston prowadzą już od jakiegoś czasu rozmowy na temat transferu koszykarza z dwoma klubami - Brooklyn Nets oraz Philadelphia 76ers.

Harden od kilku tygodni nie ukrywa, że chce przejść do innego klubu. Spóźnił się o tydzień na obóz przedsezonowy, a w trakcie treningów miał - według portalu "The Athletic" - kłócić się z kolegami, a nawet rzucić piłką w jednego z nich. Kolejną głośną sprawą był jego udział w imprezie w klubie ze striptizem w Las Vegas, gdy bawił się - jak powiedział, świętując awans zawodowy przyjaciółki - w licznym gronie osób bez maseczki na twarzy. Wideo z tej zabawy +wyciekło+ do mediów społecznościowych.

Zgodnie z protokołem bezpieczeństwa obowiązującym kluby i zawodników w dobie pandemii COVID-19 takie zachowania jak Hardena nie są dopuszczalne przez NBA. Za to zachowanie został ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy dolarów.

Koszykarz występuje w NBA od 11 sezonów i notował w tym okresie średnio 25,2 pkt, 5,3 zbiórek oraz 6,3 asyst. W tym sezonie zagrał w dziewięciu spotkaniach, a jego średnie to 24,8 pkt, 10,4 asyst (drugi w lidze, za Nikolą Jokicem z Denver Nuggets - 10,5) i 5,1 zbiórek.

Trzykrotnie był najskuteczniejszym graczem sezonu (2018-2020), a w rozgrywkach 2017/18 został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika (MVP). W dorobku ma też m.in. złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) oraz osiem występów w Meczu Gwiazd NBA.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

olga/ cegl/