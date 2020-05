​NBA. Media: co najmniej cztery zespoły chcą zacząć treningi w "bazie"

Co najmniej cztery zespoły NBA zwróciły się do władz ligi z prośbą o możliwość rozpoczęcia treningów bezpośrednio w "bazie". Chcą w ten sposób uniknąć powrotu koszykarzy do swoich ośrodków szkoleniowych w obawie przed koronawirusem.

Według ESPN, na tej liście są Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks i broniący tytułu Toronto Raptors.

Już wcześniej informowano, że w NBA rozważana jest opcja jednego lub kilku obiektów jako "baz" dla klubów przed wznowieniem rywalizacji w czasie pandemii. Wśród kandydatów wymieniane są Orlando i Las Vegas. Tam m.in. regularnie przeprowadzane byłyby testy na Covid-19.

Zdaniem amerykańskich mediów, problem dotyczy drużyn, których obszary (miasta i stany) zostały mocno dotknięte koronawirusem. Szefowie m.in. Celtics, Nets, Knicks i Raptors wyrazili chęć uniknięcia powrotu zawodników do swoich zwykłych miejsc treningowych. Zależy im na wznowieniu szkolenia już w "bazach".

W mediach pojawiają się informacje, że NBA skłania się ku ograniczeniu osób z poszczególnych drużyn do 35. Tymczasem podczas wyjazdów średnio ekipy klubowe składają się z przeszło 50 osób.

Sezon ligowy został wstrzymany prawie 2,5 miesiąca temu, a poszczególne zespoły rozegrały dotąd od 63 do 67 meczów; w fazie zasadniczej mają łącznie po 82 spotkania. Wciąż nie ma oficjalnej daty powrotu do gry.(PAP)

