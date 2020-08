NBA. McMillan zwolniony z funkcji trenera koszykarzy Pacers

Nate McMillan został zwolniony ze stanowiska trenera koszykarzy zespołu Indiana Pacers. Jego podopieczni odpadli niedawno w pierwszej rundzie fazy play off ligi NBA, przegrywając serię z Miami Heat 0-4.

Zwolenienie 56-letniego McMillana, jak przypomina agencja AP, nastąpiło niecałe trzy tygodnie po ogłoszeniu, że... może utrzymać tę funkcję jeszcze przez dwa lata.

W poniedziałek koszykarze Pacers ulegli po raz czwarty z rzędu Miami Heat, tym razem 87:99.

W trakcie czterech sezonów pracy z Pacers McMillan osiągnął bilans zwycięstw i porażek 183-136. Za każdym razem wprowadzał drużynę z Indianapolis do fazy play off, ale nigdy nie awansował z nią do drugiej rundy tych zmagań. Trzykrotnie kończył rywalizację ze stanem 0-4.

Jego bilans w play off z Indiana Pacers - w ciągu tych czterech sezonów - wynosi 3-16.