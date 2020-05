Jedna z gwiazd NBA Luka Donczić (Dallas Mavericks) przyleciał do Słowenii i w ojczyźnie czeka na informacje dotyczące wznowienia rozgrywek w USA, które zostały zawieszone z powodu pandemii. Jak podały słoweńskie media zamiast koszykówki gra w tenisa.

Koszykarski portal w Słowenii napisał, że Donczić grał w tenisa ze swoim przyjacielem, także koszykarzem Maticem Rebecem w hali w Domżale, miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od stołecznej Lublany.

Media amerykańskie poinformowały natomiast, że gwiazdor poleciał do Słowenii prywatnym samolotem.



21-latek kilkanaście dni po zawieszeniu rozgrywek NBA przyznał, że bezczynność jest dla niego trudna do zniesienia i że zbyt wiele czasu przeznacza w Dallas na aktywność komputerową.



Rozgrywki za oceanem zawieszono 12 marca, po tym jak zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u dwóch koszykarzy Utah Jazz. Kilka dni temu koszykarze niektórych zespołów wrócili do indywidualnych treningów, ale cały czas nie wiadomo, czy i kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Donczić, który w NBA gra dopiero drugi sezon, jest gwiazdą ligi. Ma w tym sezonie znakomite średnie - w 54 spotkaniach uzyskał 28,7 punktów, 9,3 zbiórek i 8,7 asyst.



W Słowenii stwierdzono tylko 1460 przypadków zachorowań na COVID-19, a 102 osoby zmarły z tego powodu. W USA pandemia cały czas zbiera wiele ofiar śmiertelnych - zmarło już ponad 80 tys., a zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u ponad 1,3 mln ludzi.

