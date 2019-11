20-letni Luka Donczić pobił słoweński rekord w lidze koszykówki NBA, zdobywając 42 pkt dla Dallas Mavericks w wygranym meczu z San Antonio Spurs 117:110. Zaliczył w derbach Teksasu triple-double, notując także 11 zbiórek i 12 asyst.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bójka koszykarzy w NBA. Pięści poszły w ruch. Wideo INTERIA.TV

Donczić poprawił o dwa punkty osiągnięcie Gorana Dragica z lutego 2014 roku. Jednocześnie został drugim - po LeBronie Jamesie - zawodnikiem w historii NBA, który mając mniej niż 21 lat uzyskał triple-double, gromadząc 40 lub więcej punktów.

Reklama

Swój udział w zwycięstwie mieli także Dorian Finney-Smith (rekord życiowy 22 pkt) oraz Łotysz Kristaps Porzingis (18 pkt i 10 zbiórek). Spurs przegrali osiem z dziewięciu ostatnich meczów i jest to ich najgorszy start od sezonu 1996/1997.

Donczić prowadzi w klasyfikacji triple-double. To jego szósty wyczyn w 13 meczach. "Każdego dnia pojawiają się różne statystyki, o których nie wiesz" - przyznał po meczu.

Los Angeles Clippers wygrali przed własną publicznością z Oklahoma City Thunder 90:88, a zwycięstwo zapewnił im na 25 sekund przed końcową syreną rzutem za trzy punkty były zawodnik drużyny gości - Paul George.

"Fajnie było zobaczyć znajome twarze i podzielić się uśmiechem" - skomentował.

Clippers, uważani przed rozpoczęciem sezonu za jednych z faworytów, zajmują obecnie czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem dziewięciu zwycięstw i pięciu przegranych. Prowadzą lokalni rywale - Los Angeles Lakers (11-2).

Czwartą wygraną z rzędu zanotowali Milwaukee Bucks, pokonując na wyjeździe Chicago Bulls 115:101. Bardzo dobrze zagrał reprezentant Grecji Giannis Antetokounmpo, uzyskując trzynasty double-double z rzędu (33 punkty i 10 zbiórek), a Brook Lopez dołożył 19 pkt i 10 zbiórek. Najcelniej w zespole gospodarzy rzucał Daniel Gafford - 21.

Jazzmani przegrali u siebie w Salt Lake City po raz pierwszy w sezonie przed własną publicznością. Lepsi od nich byli zawodnicy Minnesota Timberwolves wygrywając 112:102.

Najlepsza drużyna Konferencji Wschodniej, Boston Celtis (11-2) przywiozła z Phoenix zwycięstwo w rywalizacji z tamtejszymi "Słońcami" 99:85.

Bracia Aaron i Justin Holiday poprowadzili ekipę Indiana Pacers do zwycięstwa na wyjeździe nad Brooklyn Nets 115:86. Pierwszy z nich (rocznik 1996) zdobył 24 punktów, co jest jego rekordem życiowym, natomiast Justin (1989) zaliczył rekord sezonu - 20 pkt. Trzeci z braci - Jrue (1990) występuje od 2013 roku w New Orleans Pelicans.

jej/ af/

Zdjęcie Luka Donczić (z lewej) /AFP



Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 101:115

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 86:115

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 117:110

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 132:108

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 90:88

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 123:105

Phoenix Suns - Boston Celtics 85:99

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 132:96

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 102:112

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Boston 11 2 .846

2. Toronto 9 4 .692

3. Philadelphia 8 5 .615

4. Brooklyn 5 8 .385

5. New York 4 10 .286

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 10 3 .769

2. Indiana 8 6 .571

3. Detroit 4 9 .308

4. Cleveland 4 9 .308

5. Chicago 4 10 .286

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 9 3 .750

2. Orlando 6 7 .462

3. Charlotte 6 8 .429

4. Atlanta 4 9 .308

5. Washington 3 8 .273

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 9 3 .750

2. Utah 8 5 .615

3. Minnesota 8 6 .571

4. Oklahoma City 5 8 .385

5. Portland 5 9 .357

PACIFIC DIVISION

1. LA Lakers 11 2 .846

2. LA Clippers 9 5 .643

3. Phoenix 7 5 .583

4. Sacramento 5 7 .417

5. Golden State 2 12 .143

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 11 3 .786

2. Dallas 8 5 .615

3. Memphis 5 8 .385

4. San Antonio 5 9 .357

5. New Orleans 4 9 .308