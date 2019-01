Nie zanosi się na to, by lider Los Angeles Lakers LeBron James, który doznał urazu pachwiny 25 grudnia, powrócił do gry w lidze NBA w najbliższym czasie. Klub poinformował, że rehabilitacja potrwa kolejny tydzień i w następny piątek koszykarz przejdzie ponowne badania.

Na podstawie ich wyników zapadną dalsze decyzje. Pod nieobecność Jamesa "Jeziorowcy" wygrali tylko raz w czterech spotkaniach i obecnie mają bilans 21-17, co daje im ósme miejsce w Konferencji Zachodniej.

Zazwyczaj dobrze poinformowany portal espn.com napisał, że w klubie z Los Angeles przygotowują się na dłuższą nieobecność lidera.



James kontuzji pachwiny doznał pod koniec trzeciej kwarty meczu z obrońcą tytułu Golden State Warriors. Mimo że zszedł z parkietu, Lakers pokonali rywali 127:101.

Kontuzjowany jest także rozgrywający Rajon Rondo, który w tym samym spotkaniu doznał urazu stawu jednego z palców prawej, rzucającej ręki. Do gry wrócił zaledwie cztery przed tym wydarzeniem, bo od połowy listopada przechodził rehabilitację złamanej dłoni.