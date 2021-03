​NBA. LaVert po operacji nowotworu może wrócić do gry

Koszykarz Caris LaVert, u którego w styczniu przypadkowo wykryto nowotwór nerki i przeszedł operację, będzie mógł powrócić na parkiety NBA w drugiej części sezonu zasadniczego. Ta rozpocznie się po Meczu Gwiazd w Atlancie (7 marca) - poinformował "The Athletic".

26-latek przeszedł 16 styczniu z Brooklyn do Indiany Pacers, po tym, jak do Nets trafił dwa dni wcześniej (z Houston Rockets) gwiazdor James Harden. Badania wykonane w nowym klubie wykazały, że zawodnik ma rzadki nowotwór nerki.



W barwach Nets LaVert rozegrał 12 meczów sezonu 2020/21 mając znakomite średnie - 18,5 pkt, 6 asyst i 4,3 zbiórki.



"Nie opuściłem żadnego spotkania (w Nets - PAP) i czułem się na sto procent zdrowy. Cóż badania w Indianie pokazały zupełnie coś innego. Patrzę na to, co się stało z pokora i myślę, że ten transfer mógł mi uratować życie" - powiedział koszykarz, który na początku nie był zbytnio zadowolny z oddania go do Pacers, a teraz ma nadzieje, że wróci na parkiety w tym sezonie.



LeVert występuje w NBA od pięciu sezonów, a jego średnie w karierze to 13,1 pkt, 3,7 asyst i tyle samo zbiórek. Rozegrał 225 spotkań, w tym 96 wychodząc w pierwszej piątce drużyny Brooklyn.