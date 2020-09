Kyle Lowry, jeden z liderów Toronto Raptors, ekipy, która nie obroni mistrzostwa koszykarskiej NBA po tym jak uległa w decydującym meczu półfinału na Wschodzie Boston Celtics 87:92, przyznał, że nadal przeżywa huśtawkę emocjonalną i nie wie, jak dzieci powitają go w domu, mimo 3-miesięcznej rozłąki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Gortat: Nowy sezon NBA ruszy w styczniu. Wideo INTERIA.TV

"Jadę zobaczyć moje dzieci, nie widziałem ich trzy miesiące i tęskniłem, ale... z drugiej strony nie chcę wracać do domu. Wiem, że moje dzieci nie chcą mnie w domu, ponieważ chciały, aby ich tata wygrał kolejne mistrzostwo" - powiedział 34-letni rozgrywający Lowry po tym, jak Raptors przegrali rywalizację z Celtics 3-4.

Reklama

Lowry, który występuje w Toronto od 2012 r., uważa że wznowienie sezonu na Florydzie w World Disney, przyniosło korzyści nie tylko lidze NBA.

"To [wznowienie rozgrywek - PAP} to było wyzwaniem, dla wszystkich. Myślę, że NBA, zespoły i zawodnicy wykazali cholernie dużo poświęcenia. Wykorzystaliśmy naszą koszykarską +platformę+, by przekazać wszystkim nasze zdanie na temat niesprawiedliwości społecznych i tego, jak ważny jest udział w zbliżających się wyborach. Jesteśmy za sprawiedliwością dla wszystkich, każdego czarnoskórego Amerykanina, który jest krzywdzony przez policję i jej brutalność. Biorąc pod uwagę te różnorodne aspekty, sadzę, że 'bańka' w Orlando okazała się sukcesem" - podkreślił rozgrywający Toronto.

Niezależnie od porażki w półfinale Konferencji Wschodniej Raptors mają znakomity bilans w ostatnich latach pod wodzą trenera Nicka Nurse'a, który jako główny szkoleniowiec prowadzi ich od 2018 r., są najlepszym w NBA zespołem pod względem liczby wygranych (w sezonie zasadniczym i play off) - w ostatnich dwóch (134), trzech (197) i czterech (252) latach.

Ich zwycięzcy - zawodnicy Boston w finale Konferencji Wschodniej zmierzą się z Miami Heat.