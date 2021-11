Enes Kanter to zawodnik, który nigdy nie ukrywał swojego zaangażowania w sprawy społeczno-polityczne - koszykarz m.in. głośno sprzeciwiał się polityce rządu chińskiego wobec mniejszości Ujgurów, okazywał także swoje poparcie dla wyzwolenia Tybetu spod pekińskiej władzy.

W kontekście Kantera najbardziej istotne było jednak jego negatywne zdanie na temat rządów w jego ojczyźnie - center jest zajadłym krytykiem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Jak stwierdził gracz, to właśnie z tego powodu kilka lat temu Ankara unieważniła jego paszport, przez co spotkał się z kłopotami dotyczącymi podróżowania.



Reklama

NBA. Enes Kanter z nowym obywatelstwem i nowym nazwiskiem

Podobne problemy raczej nie będą mieć znaczenia w przyszłości, bo w ten poniedziałek zawodnik Celtics otrzymał oficjalnie obywatelstwo amerykańskie. Co ciekawe 29-latek skorzystał z tej okazji i zmienił swoje nazwisko, wybierając dość nietypowe miano.



Jak podaje Shams Charania, dziennikarz "The Athletic", koszykarz zadecydował, że od teraz będzie się nazywać Enes Kanter Freedom - "Kanter" będzie więc pełnić rolę jego drugiego imienia, a "Freedom", czyli "Wolność" ma stać się oficjalnym nazwiskiem.



Enes Kanter Freedom idzie w ślady Metty World Peace

Ta sytuacja przywodzi na myśl byłego gracza NBA, Rona Artesta. W 2011 roku Artest postanowił przyjąć nazwisko Metta World Peace - "Metta", czyli jego nowe imię, nawiązuje do tradycji buddyjskiej, z kolei "World Peace" (tj. "Światowy Pokój") miało być według koszykarza "inspiracją dla młodych ludzi".



Enes Kanter Freedom, oprócz gry dla Boston Celtics, ma w swoim koszykarskim CV m.in. występy dla Portland Trail Blazers czy Oklahoma City Thunder. Do NBA trafił w 2011 roku, kiedy to został wybrany w drafcie przez Utah Jazz.

PaCze



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Justyna Święty-Ersetic 68% Wilfredo Leon 32%

głosów: 3927

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL