Koszykarze Toronto Raptors i Boston Celtics mogą nie wyjść na parkiet w World Disney w pierwszym meczu półfinału Konferencji Wschodniej na znak protestu przeciwko działaniom policji.

Spotkanie w 'bańce' pod Orlando ma się odbyć z czwartku na piątek polskiego czasu.

Decyzje mają zapaść w środę i będą konsultowane z Zawodowym Związkiem Graczy NBA - podał portal Yahoo Sports.

Przyczyną ewentualnego bojkotu meczu jest kolejne w ostatnich tygodniach, tragiczne wydarzenie z udziałem Afroamerykanina i policji. Chodzi o niedzielne postrzelenie przez policję Jacoba Blake’a w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. W jego kierunku oddano co najmniej siedem strzałów w plecy. Na nagraniu z incydentu widać, jak do wchodzącego do samochodu Blake'a co najmniej jeden z trzech obecnych na miejscu zdarzenia policjantów otwiera ogień.

W trakcie oddawania strzałów - jak informują lokalne media - w samochodzie przebywało trzech synów Blake'a. Rodzina postrzelonego uważa, że przed incydentem próbował on załagodzić spór dwóch osób dotyczący zarysowania samochodu. 29-latek przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny, ale niestabilna stała się sytuacja w mieście. W poniedziałek skierowano tam oddziały Gwardii Narodowej.

"Wiem, że to nie jest takie proste. Rozmawiamy, ale kiedyś przyjdzie czas na zmiany. W pewnym momencie będziemy musieli położyć nasze serca na szali i opowiedzieć się za czymś tracąc coś więcej niż pieniądze czy sławę " - powiedział rozgrywający Raptors Fred VanVleet.

Protesty przeciwko działaniom policji wobec Amerykanów wybuchły w USA pod koniec maja, po tym jak w Minneapolis policjant w czasie interwencji udusił George'a Floyda trzymając na jego gardle kolano. Fala niezadowolenia i krytyki wobec działań policji przerodziła się w niekontrolowane zamieszki na ulicach wielu miast w USA. Koszykarze jasno wypowiadali się i wypowiadają przeciwko rasizmowi.

Władze NBA pozwoliły, by na koszulkach umieścili podczas wznowienia sezonu w World Disney hasła polityczne i społeczne m.in. nawołujące do równości i sprawiedliwości. Uczyniło tak 285 z 303 zawodników, którzy przystąpili do rywalizacji na Florydzie po wznowieniu sezonu przerwanego przez pandemię koronawirusa. Większość koszykarzy i trenerów klęczy też na znak protestu podczas amerykańskiego hymnu odgrywanego przed meczami.