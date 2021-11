Antetokounmpo już przed paroma dniami zaliczył więcej niż solidny występ i przeciwko Wizards zdobył 29 punktów i 18 zbiórek. Wówczas jednak nie zdołał poprowadzić swojego zespołu do końcowego triumfu i Bucks zaliczyli drugą porażkę z rzędu. Tym razem, w środową noc, ekipa z Wisconsin tuż przed końcową syreną mogła cieszyć się z wyraźnej przewagi nad Philadelphia 76ers.

NBA. Giannis Antetokounmpo i Tyrese Maxey trafiali najlepiej

"Kozły" pokonały rywali 118-109, a Giannis po raz kolejny udowodnił, że jest liderem zespołu i graczem, na którego naprawdę można liczyć. Grek uzyskał 31 punktów i 16 zbiórek i był liderem strzeleckiej klasyfikacji... ex aequo z Tyrese'em Maxey'em z "Sixers", który dopisał do swojego konta tyle samo "oczek".



Warto jednak odnotować, że gospodarze z Filadelfii i tak nie poradzili sobie bardzo źle zważywszy na fakt, że drużyna została przetrzebiona - przede wszystkim przez objęciem protokołem covidowym kilku graczy, m.in. Joela Embiida. "Łatany" skład nie miał więc łatwego zadania z - bądź co bądź - obecnymi mistrzami ligi.



NBA. Utah Jazz zaliczają wygraną

W innym spotkaniu na zwycięską drogę powrócili zawodnicy Utah Jazz, którzy pokonali Atlanta Hawks 110-98. "Jazzmani" kontrolowali przebieg niemal całego spotkania, będąc lepiej punktującą drużyną w trzech z czterech kwart - zwłaszcza w drugiej odsłonie starcia odskoczyli z wynikiem "Jastrzębiom", które tak naprawdę obudziły się dopiero na koniec meczu. Czasu na zbliżenie się do rywali jednak zabrakło.



Co ciekawe w trójce najlepiej punktujących zawodników w tym meczu dwójka to koszykarze Hawks. Liderem okazał się Kevin Huerter (28 pkt), a po 27 "oczek zaliczyli Donovan Mitchell i Trae Young. Wyróżniającym się graczem był też m.in. Clint Capela, który przy 13 pkt zanotował również 12 zbiórek.



NBA. Los Angeles Clippers kontynuują dobrą passę

Na deser fani koszykówki otrzymali starcie Clippers i Blazers, które szczęśliwsze okazało się dla tych pierwszych. Drużyna z Kalifornii pokonała rywali 117-109, kontynuując w ten sposób swoją zwycięską serię - Tyronn Lue i jego podopieczni są niepokonani od pięciu spotkań, a ich ostatnia porażka to... starcie z Blazers.

Ogółem jednak Clippers z zespołem z Portland mają obecnie bilans pozytywny - na trzy mecze wygrali już dwa. Kolejny raz obie franczyzy staną naprzeciw siebie 7 grudnia (wg czasu polskiego).

Nie można powiedzieć, by w tym meczu któryś z graczy szczególnie wyróżniał się pod względem zdobytych punktów. Najlepiej wypadł Damian Lillard (27 "oczek"), ale nie był on w stanie przeważyć szali zwycięstwa na korzyść PTB.

NBA - wyniki meczów

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 109-118



Utah Jazz - Atlanta Hawks 110-98



Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 117-109

Tyrese Maxey (z lewej) i Giannis Antetokounmpo wykazali się skutecznością w meczu Bucks i 76ers

