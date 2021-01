NBA. Kolejny mecz z udziałem Bostonu przełożony z powodu zakażeń koronawirusem

Kolejny mecz z udziałem koszykarzy Boston Celtics, tym razem z Orlando Magic, który powinien się odbyć w środę, został przełożony ze względu na zakażania koronawirusem wśród "Celtów". Ekipa z Bostonu nie ma wystarczającej liczby graczy, by rozegrać pojedynek.

To piąty mecz NBA odwołany w tym sezonie i trzeci z udziałem Boston Celtics.



W poniedziałek nie doszło do spotkań Dallas Mavericks z New Orleans Pelicans, a we wtorek Chicago Bulls z Celtics. Wcześniej ekipa z Bostonu z tego samego powodu nie przystąpiła do spotkania niedzielnego z Miami Heat.



Pierwszym meczem odwołanym z powodu przypadków COVID-19 był grudniowy pojedynek Houston Rockets - Oklahoma City Thunder. Władze ligi nie mają jednak w planach przerwania rozgrywek, choć liczba przełożonych spotkań może wzrastać.



We wtorek zespół Washington Wizards odwołał trening, po tym jak dwóch zawodników (nie podano ich nazwisk) musiało się poddać przepisom protokołu zdrowotnego obowiązującego kluby NBA w związku z pandemią.