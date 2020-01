Do końca sezonu koszykarze i sędziowie w NBA będą występować z kirem na koszulkach. W ten sposób uczczą pamięć zmarłego 1 stycznia w wieku 77 lat byłego komisarza ligi Davida Sterna - poinformował obecnie zarządzającymi rozgrywkami Adam Silver.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za rzuty 4-latka! Zagra w przyszłości w NBA? Wideo © 2019 Associated Press

Za rządów Sterna, od 1984 r. do 2014 r. (najdłuższa kadencja w historii), zawodowa liga zza oceanu stała się nie tylko rozpoznawalna na całym świecie, ale i w gigantyczny sposób zwiększyła wartość marketingową. Doprowadził on m.in. do 30-krotnego wzrostu dochodów, przyłączenia siedmiu nowych klubów czy powołania kobiecej ligi WNBA. Gdy rozpoczynał pierwszą kadencję komisarza, NBA nie wzbudzała większego zainteresowania poza Ameryką.

Reklama

Po jego śmierci słowa żalu i uznania wyraziło wielu zawodników, w tym największych gwiazd, jak Michael Jordan, Larry Bird, LeBron James, Shaquille O'Neal czy James Harden.

"Ta akcja na jego cześć to wyraz ogromnego uznania dla jego pracy na rzecz rozwoju NBA" - napisano na stronie ligi.

Stern trafił do szpitala w Nowym Jorku po udarze mózgu 12 grudnia. Przeszedł w trybie pilnym operację, ale nie wrócił już do zdrowia. Zmarł 1 stycznia.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Boston Celtics - Atlanta Hawks 109:106

Orlando Magic - Miami Heat 105:85

Washington Wizards - Portland Trail Blazers 103:122

Hosuton Rockets - Philadelphia 76ers 118:108

Phoenix Suns - New York Knicks 120:112

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 123:113

tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Boston 24 8 .750

2. Toronto 23 12 .657

3. Philadelphia 23 14 .622

4. Brooklyn 16 17 .485

5. New York 10 25 .286

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 31 5 .861

2. Indiana 22 13 .629

3. Chicago 13 22 .371

4. Detroit 12 23 .343

5. Cleveland 10 24 .294

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 25 10 .714

2. Orlando 16 19 .457

3. Charlotte 14 23 .378

4. Washington 10 24 .294

5. Atlanta 7 28 .200

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 24 10 .706

2. Utah 22 12 .647

3. Oklahoma City 19 15 .559

4. Portland 15 21 .417

5. Minnesota 13 21 .382

PACIFIC DIVISION

1. LA Lakers 28 7 .800

2. LA Clippers 25 11 .694

3. Phoenix 14 21 .400

4. Sacramento 13 22 .371

5. Golden State 9 27 .250

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 24 11 .686

2. Dallas 22 12 .647

3. San Antonio 14 19 .424

4. Memphis 13 22 .371

5. New Orleans 11 24 .314