Jeden z liderów Boston Celtics Kemba Walker przeszedł zabieg iniekcji komórek macierzystych w lewym stawie kolanowym i będzie mógł się dołączyć do zespołu najwcześniej na początku stycznia. Inaugurację nowego sezonu ligi koszykówki NBA zaplanowano na 22 grudnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Koszykarz Toronto Raptors kopnął rywala w twarz. Wideo INTERIA.TV

Prezydent ds. koszykarskich operacji "Celtów", były świetny zawodnik Danny Ainge powiedział, że Walker, który w play off w "bańce" pod Orlando miał średnio 19,6, pkt, 5,1 asyst i 4,1 zbiórek, został po konsultacjach lekarskich objęty 12-tygodniowym programem "wzmacniającym" przed nadchodzącym sezonem.

Reklama

30-letni Walker podczas jednego z pierwszych treningów w Disney World, na początku lipca, podkręcił staw kolanowy. Opuścił kilka meczów w "bańce", ale mimo urazu w play off radził sobie znakomicie.

- Myślę, że ten sezon powie nam wiele (o stanie zdrowia - red.). Kemba w ostatnich sześciu, ośmiu tygodniach konsultował się z różnymi specjalistami w całym kraju i wszyscy mieli te same konkluzje. To go bardzo podbudowało. Opracowano dla niego program, który realizuje i wygląda na to, że wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku - powiedział Ainge.

Trener Boston Brad Stevens powiedział, że Walker wróci do zespołu wtedy gdy będzie absolutna pewność, że jest zdrowy i w formie fizycznej.

Nieobecność Walkera na początku sezonu nie będzie jedynym osłabieniem "Celtów" - rozgrywający Romeo Langford, który przeszedł we wrześniu operację zerwanego więzadła prawego nadgarstka czekają kolejne miesiące rehabilitacji.

Zdjęcie Kemba Walker / AFP

olga/ krys/