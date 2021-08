NBA. Josh Hart pozostanie zawodnikiem Pelicans

Sytuacja związana z Hartem była o tyle ciekawa, że zawodnik miał status zastrzeżonego wolnego agenta. To oznaczało, że po wygaśnięciu jego dotychczasowego kontraktu z Pelicans mógł on przejść do nowej drużyny, ale tylko pod warunkiem, że ekipa z Luizjany nie wyrównywałaby oferty z potencjalnego nowego zespołu.

New Orleans Pelicans nie chcą stracić koszykarza

Pelicans poczynili jednak wszelkie możliwe kroki, by Hart nawet nie zaczął poważnych rozmów z inną drużyną i złożyli graczowi ofertę wartą łącznie 38 mln dolarów. Fakt ten potwierdzili Wojnarowskiemu agenci zawodnika oraz związany z konferencją CAA (Colonial Athletic Association) Dave Spahn.



Umowa ma zostać niebawem ostatecznie sfinalizowana i będzie obowiązywać przez trzy kolejne lata.





NBA. Josh Hart zaczynał od gry w Lakers

Josh Hart rozpoczął grę w NBA w 2017 roku. Pierwotnie został wybrany w drafcie przez Utah Jazz (w pierwszej rundzie, 30. pick), ale związał się z Los Angeles Lakers, dla których grał do 2019 roku (zaliczając przy tym także występy dla klubu satelickiego "Jeziorowców", South Bay Lakers). Później rzucający obrońca trafił od razu do "Pelikanów".

Zdjęcie Josh Hart nieprędko opuści Nowy Orlean / Sean Gardner / Contributor / Getty Images

PaCze