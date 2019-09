Urodzony na Tajwanie Joe Tsai został właścicielem Brooklyn Nets i hali, w której grają koszykarze w NBA - Barclays Center. 51 procent akcji kupił za 1,35 mld dolarów od Rosjanina Michaiła Prochorowa. Transakcję zatwierdziła Rada Gubernatorów ligi.

W 2018 roku Tsai, współzałożyciel firmy Alibaba, nabył 49 procent akcji od Prochorowa za miliard dolarów, co oznacza, że przejęcie klubu kosztowało go 2,35 mld. dol. To rekordowa suma w historii NBA. Poprzedni rekord należał do właścicieli Houston Rockets, którzy kupili teksański klub za 2,2 mld dolarów.

Tsai za prawa własności do hali zapłacił blisko 1,15 mld dolarów.

- Joe jest nie tylko zapalonym fanem koszykówki, ale jednym z czołowych pionierów internetu, mediów i e-commerce w Chinach. Jego wiedza będzie bezcenna w staraniach ligi o dalszy wzrost popularności NBA w Chinach i na innych rynkach globalnych. Dziękuję również Michaiłowi Prochorowowi i Dmitrijowi Razumowowi za ich ogromny wkład w rozwój klubu Nets i rozgrywek NBA. Opuszczają dobrze prosperującą drużynę, zespół dobrze przygotowany na przyszłe wyzwania - powiedział komisarz NBA Adam Silver.

Nets dokonali najbardziej spektakularnych transferów w sezonie letnim. Z Golden State Warriors pozyskali jednego z najlepszych koszykarzy ligi Kevina Duranta, który jednak będzie musiał poczekać na debiut w nowym klubie. Wszystko przez zerwanie ścięgna Achillesa w finałowej rywalizacji z Toronto Raptors (2-4). Zawodnik straci prawdopodobnie zdecydowaną większość, jeśli nie cały najbliższy sezon.

Nowymi twarzami w zespole z Brooklynu będą także rozgrywający Kyrie Irving (z Boston Celtics) i środkowy DeAndre Jordan (z New York Knicks). Łącznie kontrakty kosztowały właścicieli ponad 350 mln dolarów.

Prochorow nabył Nets od Bruce'a Ratnera w 2010 roku za 220 mln dolarów, a dwa lata później "przeprowadził" klub do obiektu Barclays Center.