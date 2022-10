NBA. Jeremy Sochan znów w pierwszej piątce, Spurs z pierwszą wygraną

San Antonio Spurs po "falstarcie" w sezonie 2022/2023 i przegranej z Charlotte Hornets tym razem zdołali pokonać - i to na wyjeździe - drużynę Indiana Pacers 137-134. Jak łatwo się domyśleć, tak niewielka różnica punktowa między oboma zespołami sprawiła, że wielkie emocje trwały do dosłownie ostatniej sekundy.

NBA. San Antonio Spurs z wygraną, Pacers zmarnowali szansę w ostatnim momencie

Stan rywalizacji mógł wyrównać jeszcze przed syreną kończącą czwartą kwartę Bennedict Mathurin, ale jego "trójka" przeleciała zupełnie obok kosza (był to tzw. air ball). Tym samym ekipa z Indiany odnotowała już drugą porażkę w bieżącej kampanii, bo wcześniej nie dała rady sprostać Wizards.

Na parkiecie zdecydowanie najbardziej wyróżnił się zawodnik gospodarzy Tyrese Haliburton, który zaliczył double-double przy 27 zdobytych punktach oraz 12 asystach. Jeśli zaś mowa o Spurs, to najskuteczniejszy był Josh Richardson, który również dopisał do swojego konta 27 "oczek".

NBA. Jeremy Sochan zdobył pierwsze punkty meczu Pacers - Spurs

To, co oczywiście najważniejsze dla polskich fanów basketu, to występ Jeremy'ego Sochana - silny skrzydłowy, podobnie jak w trakcie swojego debiutu z Hornets, znalazł się w wyjściowej piątce "Ostróg", która zresztą wyglądała identycznie, jak przed dwoma dniami:

Sochan na parkiecie spędził 21 minut i cztery sekundy i w tym czasie odnotował cztery punkty, pięć zbiórek oraz jedną asystę, posłaną do Richardsona. Co ciekawe Polak napoczął wynik, bo to on był autorem pierwszych zdobytych przez SAS "oczek":

Teraz przed 19-latkiem i jego kolegami kolejne wyzwanie - o północy z soboty na niedzielę według czasu polskiego podopieczni "Popa" zmierzą się z Philadelphia 76ers. Organizacja z Pensylwanii jak na razie nie może pochwalić się triumfem w NBA, bo ulegała jak dotychczas Celtics i Bucks.

Jeremy Sochan padł ofiarą drobnego żartu ze strony kolegi ze Spurs

W drużynie Spurs panuje raczej dobra atmosfera - a może świadczyć o tym chociażby fakt, że... koszykarze lubią od czasu do czasu między sobą pożartować. Keldon Johnson, jeden z istotniejszych zawodników ekipy z Teksasu, postanowił... zmienić swoje zdjęcie profilowe na Instagramie na wizerunek młodziutkiego Sochana. To efekt rozchodzącego się ostatnio po Internecie materiału, na którym widać 12-letniego power guarda w czasie jednego z obozów sportowych.

Ostatnie dni dla jedynego "Biało-Czerwonego" w NBA przyniosły jednak coś więcej, niż takie ciekawostki. Nasz gracz bowiem podpisał kontrakt z Nike - firma ogłosiła, że członek "Ostróg" to jeden z jej 14 nowych "nabytków". W tym gronie znalazł się też m.in. Chet Holmgren, drugi numer ostatniego draftu, wybrany przez Oklahoma City Thunder.