36-letni Andre Iguodala przechodzi z Memphis Grizzlies do Miami Heat, gdzie otrzyma dwuletni kontrakt opiewający aż na 30 mln dol. - poinformował portal espn.com.

Okienko transferowe w koszykarskiej lidze NBA zamyka się w czwartek. Iguodala to trzykrotny mistrz z Golden State Warriors.



Iguodala latem przeszedł do Memphis z Warriors, ale nie rozegrał ani jednego meczu w barwach nowego klubu. Co więcej otrzymał "pozwolenie" na trzymania się z dala od zespołu, ponieważ poprosił o zmianę klubu.

W 2015 r. został uznany najlepszym graczem finałów (MVP) i... przeszedł do historii. Był to pierwszy przypadek, kiedy nagrodę otrzymał zawodnik, który nie wychodził na parkiet we wszystkich meczach serii w pierwszej piątce. Drugi rok kontraktu Iguodali będzie tzw. opcją zespołu, czyli o tym, czy zostanie zadecydują władze Heat.

W transakcji uczestniczyło też kilku innych koszykarzy - z Grizzlies na Florydę trafili Jae Crowder i Solomon Hill, a w przeciwnym kierunku powędrowali Justise Winslow, James Johnson i Dion Waiters.

W karierze, a występuje w NBA od 2004 r. (pierwszym klubem była Philadelphia 76ers), zdobywał średnio 12,1 pkt, miał 5,1 zbiórek i 4,4 asysty.