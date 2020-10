NBA. Herro najmłodszym debiutantem w podstawowym składzie

Liczący 20 lat i 256 dni Tyler Herro został najmłodszym debiutantem w podstawowym składzie w meczu finałowym ligi NBA. W piątek amerykański koszykarz wyszedł w pierwszej piątce Miami Heat przeciwko Los Angeles Lakers (114:124).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katya Elise Henry ma słabość do koszykarzy. Obaj mierzą się ze sobą w finale. Wideo INTERIA.TV

Herro okazał się osiem dni młodszy od legendarnego Magica Johnsona, który wystąpił od pierwszej minuty w inauguracyjnym spotkaniu finału przed 40 laty. Miało to miejsce 4 maja 1980 roku, a Lakers pokonali Philadelphia 76ers 109:102. "Jeziorowcy" ostatecznie triumfowali w serii 4-2.



Reklama

Trzeci na liście najmłodszych graczy w pierwszej piątce jest Francuz Tony Parker. Miał 21 lat i 18 dni, kiedy 4 czerwca 2003 wystąpił w barwach San Antonio Spurs w spotkaniu rozpoczynającym finał z New Jersey Nets. Spurs triumfowali 101:89 i następnie zwyciężyli w play off 4-2.



W obecnym finale, rozgrywanym w czasie pandemii koronawirusa w Orlando, Heat przegrywają z Lakers 0-2. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę.



W piątek Herro (ur. 20 stycznia 2000 roku) zdobył 17 punktów, miał siedem zbiórek oraz trzy asysty.



W porównaniu z pierwszym, środowym meczem finału (98:116) w składzie Heat zabrakło kontuzjowanych Amerykanina nigeryjskiego pochodzenia Edrice’a Adebayo i Słoweńca Gorana Dragica. Zastąpili ich Herro i Meyers Leonard.



Herro wcześniej zaledwie osiem razy wychodził w podstawowym składzie Heat w sezonie zasadniczym. Leonard z kolei był podstawowym koszykarzem do lutego (49 występów z rzędu od początku meczów), kiedy to doznał kontuzji. Do drugiego zwycięstwa poprowadzili "Jeziorowców" LeBron James - 33 pkt, 9 zbiórek, 9 asyst i Anthony Davis - 32 pkt, 14 zb.



Zdjęcie Tyler Herro / AFP

giel/ cegl/