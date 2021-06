NBA. Hawks pokonują Bucks, Giannis z kontuzją

Środowe spotkanie między Hawks i Bucks odbywało się na State Farm Arena w Atlancie i nie ulega wątpliwości, że to gospodarze czuli się pewniej w meczu. Choć pierwsza kwarta zakończyła się dość wyrównanym wynikiem (25-22 zwyciężyły "Jastrzębie"), to potem podopieczni Nate'a McMillana zaczęli uciekać rywalom z wynikiem.

Ostatecznie Hawks pokonali "Kozły" różnicą 22 punktów, a motorami napędowymi tego zwycięstwa byli Lou Williams (21 pkt) i Bogdan Bogdanovic (21 pkt). W Bucks liderem wśród zdobywców punktów był Jrue Holiday (zaliczył 19 "oczek").



Giannis Antetokounmpo ze źle wyglądającą kontuzją

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru była kontuzja Giannisa Antetokounmpo. W trakcie trzeciej kwarty Grek w pewnym momencie zrobił wyskok, próbując zablokować Clinta Capelę, który otrzymał wcześniej dobre podanie od Lou Williamsa. Gdy Antetokounmpo opadł na parkiet, postawił nogę w tak niefortunny sposób, że jego lewe kolano wygięło się nienaturalnie do tyłu.



Zawodnik upadł za linię końcową i przez dłuższą chwilę leżał trzymając się za nogę. Choć w końcu się podniósł, to z wielkim bólem musiał opuścić plac gry w asyście m.in. swojego brata Thanasisa. Nie wrócił już do gry.



Play-offy NBA. Czy Giannis da radę kontynuować grę?

Szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia Giannisa Antetokounmpo pozostają na razie zagadką. Koszykarz przejdzie niebawem bardziej szczegółowe badania i w ciągu kilku-kilkunastu godzin powinno stać się jasne, czy będzie w stanie kontynuować rywalizację w play-offach.



"Nie jest dobrze tracić jakiegokolwiek zawodnika, ale tracić gwiazdę zespołu - to już naprawdę kiepsko" - skwitował skrzydłowy Bucks P.J. Tucker.



Kolejny mecz w Milwaukee

Najbliższe spotkanie między Hawks i Bucks odbędzie się na Fiserv Forum w Milwaukee. Początek piątego meczu finału Konferencji Wschodniej w piątek, o godz. 02.30 czasu polskiego.

Zdjęcie Giannis Antetokounmpo (w białym stroju) po próbie zablokowania centra Hawks, Clinta Capeli, padł na parkiet z grymasem bólu na twarzy / Kevin C. Cox/Getty AFP/East News / East News

