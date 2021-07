Rzucający obrońca ekipy Nets w stolicy Francji znalazł się z powodu Paris Fashion Week (Paryskiego Tygodnia Mody). W mieście towarzyszył mu raper Lil Baby.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!





James Harden przeszukany. Obyło się bez aresztu dla koszykarza

Niestety w trakcie wycieczki do Europy koszykarza spotkała mało przyjemna sytuacja - został na krótko zatrzymany przez policję na - jak stwierdzono w "Los Angeles Times" - "jednej z najbardziej ekskluzywnych alej" miasta. Na nagraniach krążących w sieci widać, jak Harden jest przeszukiwany przez stróżów prawa.



Wydarzenie to nie miało jak na razie dalszych konsekwencji dla sportowca, ale Lil Baby został aresztowany. Jak poinformowała paryska prokuratura, powodem zatrzymania jest podejrzenie o przewożenie narkotyków. Do aresztu trafiła także jeszcze jedna osoba, której danych personalnych jednak nie ujawniono. Śledztwo trwa.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Reklama

NBA. Harden do Brooklyn Nets dołączył na początku roku

James Harden ma teraz nieco wolnego od koszykówki - Brooklyn Nets zakończyli sezon na poziomie play-offów porażką w półfinale Konferencji Wschodniej z Milwaukee Bucks. Charakterystyczny brodacz do zespołu z Nowego Jorku przeszedł w styczniu 2021 roku z Houston Rockets.

Zdjęcie James Harden (na pierwszym planie) uniknął aresztowania, czego nie można powiedzieć o widocznym w tle raperze Lil Babym / Edward Berthelot / Contributor / Getty Images

PaCze