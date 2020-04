NBA. Gar Forman odchodzi z Chicago Bulls po 22 latach

​Właściciel koszykarzy Chicago Bulls zwolnił generalnego menadżera Gara Formana, który pracował w klubie 22 lata, a na tym stanowisku 11. Z funkcją wiceprezesa ds. operacji koszykarskich pożegnał się też były zawodnik John Paxson.

Zdjęcie Gar Forman /AFP

60-letniego Paxsona, trzykrotnego mistrza z Bulls (1991-1993) w erze Michaela Jordan, który także pracował ponad dwie dekady w Chicago, zastąpił 48-letni Litwin Arturas Karnisovas.

Do tej pory dwukrotny brązowy medalista igrzysk (1992 i 1996) był generalnym menadżerem w zespole Denver Nuggets. To on zatrudnił w 2013 roku w klubie ze stanu Kolorado polskiego skauta, wówczas 21-letniego Rafała Jucia, który został tym samym najmłodszym pracownikiem na tym stanowisku w historii NBA.

Trenerem Chicago Bulls pozostaje na razie Jim Boylen. "Byki" przed przerwaniem sezonu zasadniczego NBA 12 marca z powodu pandemii koronawirusa z bilansem 22-43 zajmowały 11. lokatę w Konferencji Wschodniej.