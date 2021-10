Jak dotychczas Denver Nuggets prezentowali dość nierówną formę - po dwóch zwycięstwach na start ligi ekipa z Colorado zaliczyła dwie porażki, kolejny z Cavaliers i Jazz. Raczej niewiele zapowiadało, że w starci z "Mavs" Nuggets okażą się dominatorami, ale do tego właśnie doszło - "Bryłki" pokonały oponentów różnicą aż 31 punktów.

NBA. Nuggets - Mavericks: trzecia kwarta dała "Bryłkom" dominacje

Choć bywały momenty, w których zespół z Teksasu próbował gonić rywali, to Nuggets spokojnie budowali swoją przewagę, a nad końcowym rezultatem zaważyła przede wszystkim trzecia kwarta, która była najlepsza w meczu dla zespołu z Denver i najgorsza dla Mavericks.



Nuggets w tej odsłonie zdobyli łącznie aż 33 punkty, podczas gdy ich przeciwnicy wykazali się bardzo słabą skutecznością i dopisali do swojego konta ledwie 12 "oczek". W czwartej kwarcie był już remis punktowy (19-19), ale to w żaden sposób nie mogło wpłynąć na stan gry.



Spośród podopiecznych Michaela Malone'a najlepiej punktował Will Barton (17 pkt), z kolei wśród Mavericks wyróżnił się rozgrywający Luka Doncić (16 pkt), 11 pkt uzyskał także Trey Burke.



Tyle samo punktów na swoim koncie miał Nikola Jokić, który zaliczył double-double (11 pkt i zawrotne 16 zbiórek), a do tego dołożył aż osiem asyst. Serb był więc w ewidentnie dobrej formie.

NBA. Lakers - Cavaliers: LeBron James wraca i przyczynia się do wygranej

W innym meczu Los Angeles Lakers zamazali nieco negatywne wrażenie po swojej mocno niespodziewanej porażce z Oklahoma City Thunder. Drużyna z "Miasta Aniołów" pokonała Cleveland Cavaliers 113-101, dla kalifornijskich kibiców najważniejszy jest jednak fakt, że do gry po kontuzji powrócił LeBron James i z miejsca odmienił grę "Jeziorowców".



Pomimo kiepskich wyników przy rzutach za trzy punkty (jedna skuteczna próba na 10) "King James" uzbierał 26 "oczek" i nikt nie był w stanie mu pod tym względem dorównać w Staples Center. Carmelo Anthony poradził sobie jednak niewiele gorzej, bo zaliczył aż 24 pkt, a trzeci pod tym względem wśród Lakers był Russell Westbrook (19 pkt). Najlepszy wśród "Cavs" był Evan Mobley (23 pkt).

NBA. Wyniki sobotnich meczów

Toronto Raptors - Orlando Magic 110-109



Miami Heat - Charlotte Hornets 114-99



Brooklyn Nets - Indiana Pacers 105-98



New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 109-113



Portland Trail Blazaers - Los Angeles Clippers 111-92



Denver Nuggets - Dallas Mavericks 106-75



Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 113-101

Zdjęcie LeBron James wrócił po kontuzji i mocno przyczynił się do wygranej Los Angeles Lakers / Ronald Martinez / Staff / Getty Images

