​NBA. Emocje poniosły Tristana Thompsona po porażce, obraził trenera

- Nie potrzebuje żadnego pie*****go trenera, żeby mnie inspirował. Nigdy nie potrzebowałem i nie będę, dzień w którym to by się stało, byłby moim ostatnim w karierze - odpowiedział Thompson na pytanie dziennikarza o wpływ trenera Luke'a Waltona na wyniki drużyny, która przegrała cztery z ostatnich pięciu meczów.

NBA. Tristan Thompson ostro o trenerze Sacramento Kings

Wcześniej środkowy zwracał uwagę na to, że kolejne porażki biorą się z małych, ale licznych błędów wielu zawodników - To złożona sprawa i chłopaki muszą zrozumieć, że to będzie nas kosztowało kolejne porażki - Thompson zwrócił uwagę, że to na nim leży część odpowiedzialności, jako na doświadczonym liderze drużyny.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.65% Iga Baumgart-Witan 2.49% Jan Błachowicz 1.85% Patryk Dobek 3.21% Jan-Krzysztof Duda 2.21% Kajetan Duszyński 2.05% Paweł Fajdek 2.74% Maryna Gąsienica-Daniel 0.88% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.79% Hubert Hurkacz 5.81% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.9% Natalia Kaczmarek 1.89% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.99% Malwina Kopron 1.54% Dawid Kubacki 2.85% Bartosz Kurek 2.88% Wilfredo Leon 3.56% Robert Lewandowski 7.73% Natalia Maliszewska 1.17% Tadeusz Michalik 0.61% Aleksandra Mirosław 0.79% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 2.95% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.05% Kamil Stoch 3.65% Iga Świątek 7.23% Justyna Święty-Ersetic 5.3% Dawid Tomala 3.32% Anita Włodarczyk 8.35% Karol Zalewski 1.34% Bartosz Zmarzlik 3.66% Piotr Żyła 4.97%

