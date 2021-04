Były gwiazdor NBA Dwyane Wade poszerza swoje plany inwestycyjne - tym razem jego wybór padł na znany mu teren, czyli koszykówkę. Zawodnik, który zakończył karierę w 2019 r., dołączył do grupy właścicielskiej Utah Jazz.

Będzie mniejszościowym udziałowcem. Większość akcji w Utah Jazz, klubie, który znakomicie spisuje się w tym sezonie, ma Ryan Smith, który wraz z żoną Ashley dokonał tej inwestycji pod koniec 2020 r.

Wade: Idealne połączenie

"Współpraca z Ryanem i Utah Jazz to dla mnie idealne połączenie, ponieważ dzielimy tę samą wizję i wartości. Ta grupa nie tylko koncentruje się na budowaniu mistrzowskiej drużyny, ale jest także zaangażowana w aktywne budowanie lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Mamy wiele wspólnych celów i staramy się podążać w tych samych kierunkach, nie tylko w sporcie, ale i życiu" - powiedział Wade.

Trzykrotny mistrz NBA w barwach Miami Heat (2006, 2012, 2013) jest współwłaścicielem winnic w kalifornijskiej dolinie Napa. Przed rokiem poinformował, że będzie producentem filmu o zdobyciu przez koszykarzy USA złotego medalu na igrzyskach w Pekinie w 2008 r. Był zresztą członkiem ekipy, która została nazwana "Redeem Team" (Drużyna Odkupienia). Amerykanie w Chinach odzyskali olimpijski prymat po tym, jak cztery lata wcześniej w Atenach sensacyjnie przegrali w półfinale z Argentyną, późniejszym mistrzem, 81:89.

Smith: Utah to niesamowite miejsce

"Dwyane to nie tylko legenda koszykówki, jest także wielkim liderem, biznesmenem i filantropem. Z niecierpliwością czekamy na to, by skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Utah to niesamowite miejsce. Chcemy kontynuować niesamowite dziedzictwo Jazz i rozwijać go" - napisał w oświadczeniu Smith.

Koszykarze Utah wygrali 41 z 55 meczów sezonu zasadniczego i są nie tylko liderami Northwest Division, ale i Konferencji Zachodniej.

39-letni Wade nie jest jedynym byłym zawodnikiem, który inwestuje w NBA. Właścicielem Charlotte Hornets jest słynny Michael Jordan, a udziały w Sacramento Kings ma nie mniej słynny Shaquille O'Neal.

