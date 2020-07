Wybierany trzykrotnie najlepszym obrońcą NBA Dwight Howard (Los Angeles Lakers) postanowił jednak wziąć udział w planowanym na 30 lipca dokończeniu sezonu na Florydzie, a cały swój niegwarantowany kontrakt w wysokości 700 tys. dolarów przekazać na cele charytatywne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grecki koszykarz rozstał się z piękną miss. Wideo INTERIA.TV

Pieniądze trafią na konto fundacji "Breathe Again".

Reklama

34-latek, ośmiokrotny uczestnik Meczu Gwiazd, był jednym z tych zawodników, który wyrażał za pośrednictwem mediów społecznościowych swoje wątpliwości, co do udziału w rywalizacji na Florydzie, choć nie z powodu koronawirusa.



Był jednym z graczy, którzy ewentualną nieobecnością w Orlando chcieli zwrócić uwagę na kwestie rasizmu i nierówności społecznej w USA, co miało związek z śmiercią czarnoskórego Amerykanina George'a Floyda. Do zdarzenia doszło w Minneapolis 25 maja, a Floyd zmarł po brutalnej interwencji policjanta.



Howard, który był gwiazdą ligi przez ponad dekadę, a w 2016 roku podpisał jeszcze trzyletnią umowę z Atlanta Hawks na 70,5 mln dol., w tym sezonie ma jednak kontrakt niegwarantowany - otrzymuje wynagrodzenie za każdy dzień treningów i mecze w barwach Lakers. To niecodzienna sytuacja, gdyż tacy koszykarze jak 34-latek, nawet u schyłku kariery, mają gwarantowane umowy.



"Czuję, że mamy świetną okazję, by zostać mistrzami w tym roku" - powiedział CNN zawodnik, który wciąż czeka na mistrzowski pierścień, a w NBA gra od 16 lat.



Ostatnie lata nie były jednak najlepsze dla dawnego zawodnika Orlando Magic (2004-2012), także z powodu problemów osobistych. W tym właśnie klubie był jednym z liderów, a pod koszem rywalizował z Marcinem Gortatem.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>