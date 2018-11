NBA: Dwie kobiety wśród nowych pełnoetatowych arbitrów

Dwie kobiety - Ashley Moyer-Gleich i Natalie Sago - są w gronie pięciu nowych sędziów, którzy otrzymali nominacje jako pełnoetatowi arbitrzy w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA. Obecnie pracuje w niej tylko jedna przedstawicielka płci pięknej Lauren Holtkamp.

Zdjęcie Natalie Sago /AFP



Holtkamp prowadziła już 214 spotkań. Wcześniej pracę sędziów wykonywały w NBA jako pierwsze kobiety Violet Palmer (919 meczów) i Dee Kantner (246 spotkań).



Moyer-Gleich i Sago prowadziły w tym sezonie - jako stażystki - po pięć spotkań w amerykańsko-kanadyjskiej lidze; trzy w sezonie regularnym i dwa przedsezonowe.



Sago ma sportowe tradycje rodzinne, bo jej ojciec był arbitrem przez ponad 30 lat. Gdy zadzwoniła do niej wiceprezes ligi i szef sędziów Michelle Johnson (była wojskowa, generał, pierwsza kobieta rektor US Air Force Academy) nie mogła uwierzyć, że otrzymała pełen etat w NBA. Była w szoku i do ojca zatelefonowała dopiero po dwóch godzinach.



"To naprawdę nierealne. Niesamowite, że tak szybko rozwinęła się moja kariera. To wielki zaszczyt pracować w NBA, choć miałam świetne wzorce" - powiedziała Sago.



Promocję na pełnoetatowego sędziego otrzymał również Syryjczyk Mousa Dagher, który w 2006 roku jako 15-latek znalazł się w USA.