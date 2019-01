NBA. Druga z rzędu wygrana Lakers bez LeBrona Jamesa

Koszykarze Los Angeles Lakers pokonali na wyjeździe Oklahoma City Thunder po dogrywce 138:128 w czwartkowym meczu ligi NBA. To ich drugie z rzędu zwycięstwo i piąte w 12 spotkaniach, w których musieli sobie radzić bez swojego gwiazdora LeBrona Jamesa.

Początkowo nie zanosiło się na niespodziankę. Gospodarze, czołowy zespół Konferencji Zachodniej, pod koniec pierwszej kwarty prowadzili już 37:20, ale od tego momentu stracili skuteczność. Ich lider Russell Westbrook w całym spotkaniu trafił tylko siedem z 30 rzutów z gry. Jednak to on doprowadził do dogrywki, skutecznie egzekwując trzy wolne 2,9 s przed końcem czwartej kwarty i wyrównując na 122:122.

W przedłużonym czasie goście już wyraźnie dominowali, wygrywając ten fragment 16:6. W ich szeregach wyróżnili się Kyle Kuzma - 32 pkt i osiem zbiórek oraz środkowy Ivica Zubac, który rozegrał najlepszy mecz w NBA. 21-letni Chorwat wchodząc z ławki zdobył 26 pkt (trafił 12 z 14 rzutów za dwa), ustanawiając rekord kariery. Miał także 12 zbiórek. Lonzo Ball dodał 18 pkt i 10 asyst.

W ekipie gospodarzy Paul George zdobył 27 pkt, a Westbrook był bliski tzw. triple-double - 26 pkt, 13 asyst i dziewięć zbiórek.

"To dla nas +firmowe+ zwycięstwo. Ostatnio walczyliśmy z przeciwnościami, ale wierzyliśmy w siebie. Wszyscy jesteśmy młodzi i mamy jeszcze duży margines na postępy" - powiedział Kuzma.

Inny czołowy zespół Zachodu, Denver Nuggets, szybko podniósł się po upokarzającej porażce na własnym parkiecie z Golden State Warriors (111:142). W tej samej Pepsi Center w obecności 17 289 widzów koszykarze ze stanu Kolorado pokonali Chicago Bulls 135:105.

Siedmiu graczy gospodarzy uzyskało dwucyfrową zdobycz punktową; najwięcej Jamal Murray - 25 punktów i serbski środkowy Nikola Jokic - 18, który miał także osiem zbiórek, 11 asyst, blok i przechwyt.

Obydwu po wtorkowej porażce, a przed meczem z Bulls, trener Michael Malone wziął na rozmowę i zadał to samo pytanie: "Co dasz nam w dzisiejszym meczu?".

"Nikola odpowiedział: +Będę agresywny na parkiecie+, a Jamal: +włożę w grę jeszcze więcej wysiłku". Myślę, że obaj wywiązali się z tych obietnic" - relacjonował trener Nuggets.

W drużynie "Byków", która przegrała już dziewiąty mecz z rzędu, co jest najdłuższą taką serią w lidze, pierwszoplanową postacią był 21-letni fiński skrzydłowy Lauri Markkanen - 27 pkt i 10 zbiórek.

Liderami na Zachodzie pozostają Golden State Warriors z dorobkiem 31 zwycięstw i 14 porażek, przed Nuggets (30-14) i Thunder (26-18).

We wtorek wygrali także wiceliderzy Konferencji Wschodniej Toronto Raptors. Jedyny w lidze zespół z Kanady pokonał u siebie Phoenix Suns 111:109.

Pod nieobecność najlepszego zawodnika Kawhiego Leonarda, drużynę gospodarzy do sukcesu poprowadzili reprezentant Hiszpanii Serge Ibaka - 22 pkt i Kyle Lowry - 16 pkt, dziewięć zbiórek i 8 asyst. Zwycięstwo zapewnił jej Kameruńczyk Paul Siakam (10 pkt, 12 zbiórek) rzutem spod kosza w ostatniej sekundzie. Dla pokonanych Devin Booker zdobył 30 pkt.

W "europejskim" meczu ligi NBA w londyńskiej O2 Arena w obecności 19 078 widzów Washington Wizards wygrali z New York Knicks 101:100. Bradley Beal zdobył dla zwycięzców 26 pkt i dziewięć zbiórek, 22-letni Kongijczyk Emmanuel Mudiay - 25 pkt dla pokonanych. Była to 13. porażka Knicks w ostatnich 14 spotkaniach.

Na Wschodzie na czele klasyfikacji pozostają Milwakuee Bucks (32-12), tuż przed Toronto (34-13) i Indiana Pacers (29-15).(PAP)

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 128:138 (po dogrywce)

Washington Wizards - New York Knicks 101:100 (mecz w Londynie)

Toronto Raptors - Phoenix Suns 111:109

Denver Nuggets - Chicago Bulls 135:105

Charlotte Hornets - Sacramento Kings 114:95

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96:120

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Toronto 34 13 .723

2. Philadelphia 30 16 .652

3. Boston 26 18 .591

4. Brooklyn 23 23 .500

5. New York 10 34 .227

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 32 12 .727

2. Indiana 29 15 .659

3. Detroit 19 24 .442

4. Chicago 10 35 .222

5. Cleveland 9 36 .200

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 21 21 .500

2. Charlotte 21 23 .477

3. Orlando 19 25 .432

4. Washington 19 26 .422

5. Atlanta 14 30 .318

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 30 14 .682

2. Oklahoma City 26 18 .591

3. Portland 27 19 .587

4. Utah 25 21 .543

5. Minnesota 21 23 .477

PACIFIC DIVISION

1. Golden State 31 14 .689

2. LA Clippers 24 20 .545

3. LA Lakers 25 21 .543

4. Sacramento 23 22 .511

5. Phoenix 11 35 .239

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 25 19 .568

2. San Antonio 26 20 .565

3. New Orleans 21 24 .467

4. Dallas 20 24 .455

5. Memphis 19 25 .432

