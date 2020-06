NBA. Draft odbędzie się 16 października

​Draft w NBA odbędzie się 16 października - poinformował dziennikarz stacji ESPN Adrian Wojnarowski. Koszykarze będący wolnymi agentami będą mogli rozpocząć rozmowy z klubami dwa dni później.

Zdjęcie Komisarz NBA Adam Silver /AFP

Zapisy do draftu zakończą się 17 sierpnia, a wycofać się będzie można do 6 października. Już wcześniej ogłoszono, że loteria odbędzie się 25 sierpnia.

Reklama

Wojnarowski, powołując się na źródła, podał, że negocjacje między wolnymi agentami i drużynami ruszą 18 października o godz. 18 czasu wschodniego (ET). Sześć godzin później rozpocznie się okres, w którym zawodnicy ci będą mogli dojść do porozumienia z nowymi klubami, ale nie zostanie ono jeszcze oficjalnie sfinalizowane. Potrwa on do 23 października.

Władze NBA planują wznowić sezon, przerwany w marcu z powodu koronawirusa, 31 lipca. W parku rozrywki Disney World w Orlando na Florydzie będą rywalizować 22 zespoły.