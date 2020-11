​NBA. Donovan Mitchell ma nowy kontrakt z Jazz za 195 mln dol.

Jeden z liderów Utah Jazz 24-letni Donovan Mitchell uzgodnił warunki nowej umowy z zespołem z Salt Lake City - za pięć lat gry otrzyma 195 mln dolarów - poinformowali agenci koszykarza. W Utah występuje od 2017 r.

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych graczy młodego pokolenia w NBA. Podczas mistrzostw świata w Chinach w 2019 r. był kapitanem reprezentacji USA, która zakończyła udział na siódmym miejscu, pokonując w ostatnim meczu Polskę.

Wysokość bazowa kontraktu to 163 mln dol, jednak umowa zawiera klauzulę, że w przypadku wyboru do jednego z trzech najbliższych Meczów Gwiazd koszykarz otrzyma 195 mln dol. Był uczestnikiem rywalizacji All Star Game w 2020 r.

W minionym sezonie zasadniczym przerwanym w marcu z powodu pandemii COVID-19 i dokończonym w lipcu i sierpniu w "bańce" pod Orlando miał średnio 24,0 pkt i 4,4 asyst. W play off notował znakomite występy - średnia z siedmiomeczowej rywalizacji z Denver Nuggets (3-4) to 36,3 pkt. Jest jednym z trzech koszykarzy w historii NBA - obok słynnych Michael Jordana i Allena Iversona, który w play off dwukrotnie przekroczył barierę 50 pkt (miał 57 i 51).

Został wybrany w drafcie do ligi NBA w 2017 r. z numerem 13 przez Denver, ale tego samego dnia w wyniku transakcji między klubami został oddany do Jazz. (PAP)

