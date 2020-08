NBA. Doc Rivers wyprzedził słynnego trenera Reda Auerbacha

Doc Rivers po wygranej Los Angeles Clippers z New Orleans Pelicans 126:103 wyprzedził na liście zwycięskich trenerów wszech czasów słynnego Reda Auerbacha z Boston Celtics. To była 939. wygrana 58-letniego Riversa, który zajmuje 11. lokatę wśród szkoleniowców NBA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grecki koszykarz rozstał się z piękną miss. Wideo INTERIA.TV

Rivers uczcił wygraną zapaleniem cygara pozując przy zdjęciu Auerbacha, który z cygarem się nie rozstawał.

Reklama

"Jestem szczęściarzem, miałem wspaniałych graczy, trenerów i całe sztaby ludzi, także wspaniałych właścicieli. To oni pozwolili mi osiągnąć to wszystko. Za każdym razem, gdy moje nazwisko jest wymieniane obok Reda czuję się szczęśliwy" - powiedział Rivers, który mistrzostwo NBA zdobył w roli szkoleniowca w 2008 r. właśnie z Bostonem. W Clippers pracuje od 2013 r.



Szkoleniowiec Clippers ma szansę na "wskoczenie" do pierwszej 10 trenerów NBA jeszcze w tym sezonie, bo zajmujący miejsce przed nim Bill Fitch ma 944 wygrane.



Najwięcej zwycięstw na koncie mają Don Nelson - 1335 i Lenny Wilkens - 1332.



Auerbach w latach 1950-1966 zdobył dziewięciokrotnie tytuł mistrza NBA (w tym z rzędu w latach 1959-1966) z "Celtami". Jego imię nosi nagroda (Red Auerbach Trophy) przyznawana corocznie najlepszemu trenerowi NBA.