Niemiecki koszykarz Dirk Nowitzki, który 10 kwietnia zakończył trwającą 21 lat karierę w NBA, wykupił całą stronę w dzienniku "Dallas Morning News", by podziękować kibicom i miastu za wsparcie, jakie otrzymywał od nich jako zawodnik Mavericks.

Urodzony w Wuerzburgu 40-latek całą karierę w NBA spędził właśnie w tym klubie z Teksasu.

"Na zawsze wdzięczny, na zawsze Wasz, na zawsze Dallas Maverick" - rozpoczął list do kibiców i władz miasta Nowitzki.

Jest jedynym graczem w historii NBA, który przez 21 sezonów reprezentował barwy jednego klubu. Przez 20 występował w Los Angeles Lakers Kobe Bryant. Poza tym przez 21 lat grali w NBA także Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett, ale w różnych drużynach. Tyle samo sezonów ma za sobą także 42-letni Vince Carter, który aktualnie jest zawodnikiem Atlanta Hawks.

"Od momentu, gdy trafiłem do Dallas, czułem się jak w podróży niesamowitą górską kolejką. Zawsze mnie wspieraliście, zawsze motywowaliście do cięższej pracy. Tyle wspomnień. Tyle historii. One nie są tylko moje, są wasze" - dodał Nowitzki.

W pożegnalnym występie poprowadził "Mavs" (nie zakwalifikowali się do play off) do wygranej z Phoenix Suns 120:109 i zdobył 30 punktów, w tym pierwsze 10 dla swej ekipy. Został najstarszym w historii zawodnikiem, który osiągnął tę granicę, detronizując pod tym względem legendarnego Michaela Jordana. Każdy jego celny rzut kibice fetowali ogromną owacją.

W 2011 roku poprowadził Dallas do mistrzostwa i został najbardziej wartościowym graczem (MVP) finałowej serii. 14-krotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd, a na liście strzelców wszech czasów zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 31 560 punktów. Jest jedynym zawodnikiem spoza USA, który przekroczył pułap 30 000 punktów.