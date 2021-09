Zespół z Arizony ma za sobą bardzo udany poprzedni sezon, który skończył jednak ze sporym niedosytem. "Słońca" doszły bowiem do finałów NBA i zaczęły je naprawdę świetnie - od dwóch wygranych nad Milwaukee Bucks. Później jednak fortuna odwróciła się od nich i Suns ulegli "Kozłom" w czterech kolejnych meczach.

W ten sposób po raz kolejny w swojej historii zaprzepaścili szansę na pierwsze mistrzostwo - poprzednio w finałach ligi wystąpili... w 1993 roku. Kampania 2020/2021 bez wątpienia była jednak sukcesem, zwłaszcza, że Suns wystąpili w fazie play-off po raz pierwszy od 11 lat.

Reklama

Devin Booker opuści początek obozu

Jedną z czołowych postaci w ekipie podopiecznych Monty'ego Williamsa był Devin Booker występujący na pozycji rzucającego obrońcy. Tym bardziej fanów klubu z Arizony może zasmucić fakt, że niestety ten zawodnik nie zacznie obozu przygotowawczego w tym samym terminie co reszta graczy.

Jak oficjalnie poinformowali Phoenix Suns, Booker przegapi start obozu w związku z wprowadzonym przez ligę (w związku z pandemią COVID-19) protokołem zdrowia i bezpieczeństwa. Nie sprecyzowano, co konkretnie sprawiło, że Booker nie pojawi się na razie na parkiecie, klub odmówił również dalszych komentarzy do czasu, aż koszykarz nie wróci do regularnych treningów.



NBA. Phoenix Suns zagrają sparingi z trzema rywalami

Z całą pewnością Devin Booker nie weźmie udziału w zaplanowanym na poniedziałek dniu dla mediów, nie wiadomo jednak, kiedy będzie w pełni dostępny dla Suns. "Słońca" mają w najbliższym czasie zaplanowane cztery mecze towarzyskie z trzema zespołami - Sacramento Kings, Los Angeles Lakers i Portland Trail Blazers.

Pierwsza potyczka - z "Królami" - odbędzie się 5 października o godz. 04.00 czasu polskiego. Okres przygotowawczy Suns zakończą starciem z PTB 14 października.

Nowy sezon NBA rozpocznie się 19 października. Phoenix Suns rozgrywki rozpoczną od pojedynku z Denver Nuggets 21 października.

Zdjęcie Konkretny powód absencji Devina Bookera nie został na razie podany / Christian Petersen / Staff / Getty Images

PaCze