Koszykarze Denver Nuggets pokonali Los Angeles Clippers 111:98 i wyrównali na 3-3 stan rywalizacji play off w półfinale Konferencji Zachodniej NBA. Siódme, decydujące spotkanie - we wtorek.

Po wygranej dzięki udanej czwartej kwarcie w pojedynku numer pięć trener Nuggets Michael Malone przyznał: "Pewnie to zwycięstwo niewiele zmieniło i większość nadal nas skreśla. Nam to pasuje, bo najważniejsze, że my nie rezygnujemy".

Jego słowa znalazły potwierdzenie w niedzielę na parkiecie w zamkniętym ośrodku Disney World pod Orlando na Florydzie, gdzie bez publiczności odbywają się wszystkie mecze sezonu wznowionego w lipcu, po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem.



Do przerwy faworyzowani Clippers prowadzili różnicą 16 punktów, a na początku trzeciej kwarty ich przewaga urosła nawet do 19. Od stanu 55:73 gracze Nuggets zdobyli jednak 17 punktów z rzędu i szanse się wyrównały.



Początek ostatniej odsłony to dalej koncertowa gra ekipy z Denver, która szybko zbudowała kilkupunktowe prowadzenie, a ostatecznie wygrała różnicą 13.



Serbski środkowy Nuggets Nikola Jokić uzyskał 34 pkt, miał 14 zbiórek i siedem asyst. Jamal Murray dodał 21 pkt, a rezerwowy Michael Porter jr uzbierał 13, w tym popisał trzema "trójkami".



Wśród rywali najskuteczniejszy był Paul George - 33 pkt, a Kawhi Leonard zdobył 25 pkt. Chorwacki środkowy Ivica Zubac zebrał pod koszami 12 piłek, ale miał kłopoty z trafieniem do kosza (1/6 z gry).



W poprzedniej, pierwszej rundzie play off Nuggets także przegrywali już z Utah Jazz 1-3, by zwyciężyć w trzech kolejnych potyczkach. Łącznie z dwoma ostatnimi spotkaniami z Clippers triumfowali już w pięciu, z których każde mogło oznaczać ich pożegnanie z rozgrywkami.



W finale konferencji, który rozpocznie się w piątek, na lepszego w tej parze czekają już koszykarze Los Angeles Lakers, którzy w pięciu meczach odprawili Houston Rockets. O prymat na Wschodzie powalczą Boston Celtics i Miami Heat.

Wynik niedzielnego meczu drugiej rundy play off - półfinału konferencji - NBA:

Konferencja Zachodnia:



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 111:98



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-3.