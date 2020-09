Koszykarze Denver Nuggets awansowali do drugiej rundy play-off rozgrywek NBA. Zawodnicy z Kolorado w decydującym spotkaniu pokonali Utah Jazz 80:78.

"Bryłki" podczas turnieju rozgrywanego w Orlando na Florydzie, urwały się ze stryczka. Po raz pierwszy w historii zwyciężyły bowiem w serii, przegrywając 1-3.

Końcówka meczu numer siedem była bardzo interesująca. 47,5 sekundy przed ostatnią syreną był remis po 78, gdy trafił Rudy Gobert.



27,8 s przed końcem prowadzenie dwoma punktami Nuggets dał Nikola Jokić. Koszykarze Jazz mieli jednak jeszcze dwa razy posiadanie piłki. W pierwszym przypadku piłkę stracił Donovan Mitchell na 8,4 s przed syreną, ale "Bryłki" zamiast dograć do końca, to próbowały jeszcze akcji ofensywnej, a Torrey Craig nie trafił na 4,4 przed końcem.



Piłkę zebrał Gobert i podał do znajdującego się na, wydawało się, dobrej pozycji do rzutu za trzy punkty Mike'a Conleya, ale ten spudłował.



Koszykarze Nuggets wygrali więc siódmy mecz, choć zanotowali zaledwie 37,3-procentową skuteczność z gry i zdobyli tylko 30 punktów w drugiej połowie.



Najlepszym strzelcem w ekipie z Kolorado był Jokić, który zdobył 30 "oczek", a ponadto dołożył 14 zbiórek.



W drugiej rundzie rywalem Nuggets będą Los Angeles Clippers. Pierwszy pojedynek już w czwartek.